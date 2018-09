Ceny vianočných kaprov môžu byť pre letné horúčavy vyššie

V Perínskych rybníkoch preventívne okysličovali vodu, zvýšilo to náklady na chov.

PERÍN-CHYM. Horúce letné dni ohrozovali ryby aj v rybníkoch pri obci Perín-Chym v okrese Košice-okolie.

Podľa porybného Mateja Grentzera sú však ryby, ktoré skončia aj na vianočnom stole, kondične zdravé.

Ako povedal, opatrenia ako okysličovanie vody zvýšili náklady na ich chov.

"V letných mesiacoch je potrebné dať pozor na okysličovanie vody, bez toho by ryby možno uhynuli aj nám," reagoval na medializované správy o hromadnom úhyne rýb v moravskom regióne v Čechách.

Zvýšili sa im náklady

Ako pripomenul, vysoké teploty boli aj večer.

"Podstatne nám to zvýšilo náklady, lebo areátor išiel vo dne v noci. Tiež sme robili opatrenia, aby sme nemuseli vynechávať kŕmenie," spresnil s tým, že ak by ryby veľmi nakŕmili a vodu neokysličili, mohlo by ich to ohroziť.

"Skôr uhynú, lebo potrebujú viac kyslíka. Hrozí udusenie," dodal.

Či sa zvýšenie nákladov odrazí na cene vianočných kaprov z Perínskych rybníkov, Grentzer odhadnúť zatiaľ nevedel.

"Je predčasné o tom hovoriť, ešte sme pred výlovmi. Tie by sme chceli začať koncom októbra. Na kŕmenie a samotný chov rýb máme ešte mesiac. Vianočného kapra potom dáme do sádky," vysvetlil porybný.

Ich stav monitorujú aj veterniári

Podľa jeho slov aj tohtoročné ryby sú zatiaľ veľmi pekné a zdravotne v úplnom poriadku.

"Ich stav pravidelne monitoruje aj veterinárna služba. Kontrolné lovy robíme týždenne alebo pravidelne raz za dva týždne - jednak kvôli zisteniu zdravotnému stavu, aby už nebolo neskoro, ale aj kvôli tomu, aby sme vedeli, ako ryby rastú," povedal.

Kontrolný lov sa vykonáva z člna pomocou rybárskej siete.

"Ryba potom pôjde na odborné posúdenie na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Prevažne sú tu ryby, ktoré od jari narástli na tri až tri a pol kila, no najchutnejšia je zhruba dvojkilová," uzavrel Grentzer.

Čo hovorí ministerstvo Tohtoročné letné horúčavy by mohli mať vplyv na zvýšenie cien vianočných kaprov. Uviedla to Zuzana Peiger Ačjaková z odboru komunikácie a marketingu ministerstva pôdohospodárstva. "Slovensko dováža z Českej republiky pred vianočnými sviatkami okolo 40 % kapra, preto ak príde k navýšeniu cien kapra v Česku, tak môžeme počítať s navýšením cien aj v Slovenskej republike," informovala Peiger Ačjaková v súvislosti s ČR, kde po dlhom a teplom lete má byť kaprov menej a majú byť drahšie. Tohtoročné vysoké teploty mali podľa nej tiež negatívny vplyv na produkciu rýb na Slovensku, čo sa tiež môže odzrkadliť na zvýšení cien rýb. "Zatiaľ sú to len domnienky, s istotou však nevieme predpovedať vývoj cien bez toho, aby sme vedeli výsledok tohtoročných výlovov rýb. Informáciou o skorších výlovoch nedisponujeme," dodala Peiger Ačjaková.