Medzi susedmi došlo k ostrému konfliktu, jeden z nich tasil slzný plyn

Po potýčke medzi dedinčanmi prišli na miesto záchranári i polícia.

22. sep 2018 o 0:00 Michal Lendel

BYSTER, KOŠICE. Zlé susedské vzťahy a spor o hranicu pozemkov medzi dvoma rodinami v obci Byster (okres Košice-okolie) vyvrcholili incidentom, pri ktorom bol použitý slzný plyn.

Verzie, ako došlo k potýčke, sa rôznia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Kaduk: Chcel som ho zadržať

Podľa jedného zo susedov Mareka Kaduka ho napadol syn majiteľa susedného domu na jeho vlastnom dvore, keď ho prichytil, ako mu poškodzuje rozostavané oplotenie.

Práce na ňom prebiehajú v týchto dňoch.

„Pre stavbu plota sme sa rozhodli hlavne pre pokoj od susedov. V starom plote mali dve brány, ktorými svojvoľne chodili na náš dvor. Stavbu sme riadne ohlásili a bol tu aj zememerač, ktorý vytýčil hranicu pozemkov. Vo štvrtok tu chlapi z firmy, ktorá stavia plot, neboli. To využil susedov syn. Preskočil starú ohradu, vstúpil na náš pozemok a začal zhadzovať vykopané kamene do pripravenej jamy,“ začal s opisom situácie Kaduk, ktorý dlhodobo maróduje po pracovnom úraze.

„Bolo to vážne zranenie ruky, ktoré sa po operácii ešte hojí. Keď som zbadal, čo tam sused robí, šiel som k nemu. Chcel som ho zadržať na mieste a zavolať políciu. On sa však rozbehol preč. Keď som bol pri ňom, sotil ma, spadol som na stenu. Rana na ruke sa obnovila. Vtom vytiahol sused slzný plyn a začal na mňa striekať. Všetko ma pálilo, zranenou rukou som si chránil oči a pritom mi dráždivá látka vošla aj do rany.“

Podľa jeho opisu mal po potýčke sused preliezť plot naspäť.

„Nevedeli sme najprv, čo je to za látku. Pálenie neustávalo a tak sme zavolali záchranku, neskôr aj políciu. Po ošetrení u nás doma som šiel na traumatológiu a podal som aj oznámenie na polícii,“ uviedol.

Slzákom mal brániť vlastný pozemok

Druhý z účastníkov potýčky videl situáciu inak.

Podľa neho chcú jeho rodinu susedia pripraviť výstavbou plota o približne meter šírky ich pozemku.

Tiež tvrdí, že im stavbou zničili odvodňovací systém zo zadnej strany domu a tiež bleskozvod.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5HUF na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C5HUF na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Predplatné na 4 týždne 4 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone