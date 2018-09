Christenko: Slovensko bude potrebovať viac spaľovní

Zasadzuje sa za zvýšenie poplatkov za skládkovanie.

22. sep 2018 o 10:02 TASR

BRATISLAVA, KOŠICE. Do roku 2035 má Slovensko znížiť podiel odpadu na skládkach na desatinu.

Na to, aby sme splnili tento cieľ, budeme musieť investovať do kapacít na triedenie odpadu a na energetické zhodnotenie.

Slovensko bude potrebovať podniky na druhotné spracovanie odpadu i nové spaľovne.

V diskusnej relácií na tablet.tv to vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko.

"Množstvo vyprodukovaného odpadu v SR rastie tempom približne 2% ročne. V roku 2035 by mala byť desatina odpadu uložená na skládkach, 65% pôjde na materiálne zhodnotenie a so zvyškom by sa mali popasovať spaľovne komunálneho odpadu. Viac ako 600-tisíc ton tak bude potrebné energeticky zhodnotiť. Kapacita súčasných spaľovní je sotva polovičná. Preto je aj v tomto smere na Slovensku priestor pre investície," povedal Christenko.

Zvýšenie poplatkov za skládkovanie

Pre investovanie do odpadového hospodárenia je podľa Christenka potrebné, aby v Národnej rade SR prešiel návrh na zvýšenie poplatkov za skládkovanie od januára.

"Ak sa poplatok za skládkovanie zvýši, je predpoklad, že to priláka investorov na výstavbu zariadení na iné spracovanie odpadu, než len na jeho skládkovanie. Prevádzkové náklady spaľovne, ktorá je v prevádzke 24 hodín denne, sú výrazne vyššie ako prevádzkové náklady na skládku. Poplatok za uloženie odpadu na skládku je akoby vyrovnanie štartovacej pozície. To, či bude navrhovaná výška poplatku stačiť na to, aby to bolo pre investorov atraktívne, je otázne. Bude to priestor aj pre ďalšie subjekty, ktoré budú mať záujem investovať aj do materiálového zhodnotenie odpadov, do spracovateľných závodov na druhotné suroviny," dodal Christenko.

Novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov sa dostala do druhého čítania v Národnej rade SR.

Výška poplatkov

Od budúceho roka má byť poplatok za uloženie tony odpadu na skládku diferencovaný do siedmich tried podľa úrovne vytriedenia odpadu.

Pri menej ako desaťpercentnej úrovni vytriedenia bude v roku 2019 poplatok 17 eur za tonu, o rok neskôr 26 eur za tonu a v roku 2021 ešte o sedem eur viac.

Pri viac ako 60-percentnom vytriedení bude v roku 2019 poplatok sedem eur, o rok neskôr osem eur a o ďalší rok 11 eur.

V súčasnosti je poplatok priemerne šesť eur.

Čo sa dohodlo

Podľa dohody medzi inštitúciami EÚ do roku 2025 by sa malo recyklovať aspoň 55 percent odpadu produkovaného domácnosťami a malými podnikmi.

Do roku 2030 by podiel recyklovaného komunálneho odpadu mal dosiahnuť 60 percent a do roku 2035 aspoň 65 percent.

Recyklovať by sa v roku 2025 malo aj minimálne 65 percent odpadu z obalov, pričom tento podiel by mal do roku 2030 vzrásť na 70 percent.

Do roku 2030 by malo na skládkach skončiť maximálne 10 percent komunálneho odpadu.

Produkcia komunálneho odpadu na jedného obyvateľa Slovenskej republiky sa pohybuje na úrovni 348 kilogramov za rok, pričom miera separácie predstavuje v priemere 15 percent.