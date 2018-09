Hasiči zasahovali na Hornáde pre únik podozrivej látky

Neznáma chemikália vnikla do rieky zrejme vo Vyšnom Opátskom.

22. sep 2018 o 13:36 (aktualizované 22. sep 2018 o 16:55) Marián Kizek, Jaroslav Vrábeľ

KOŠICE. Hasiči v sobotu krátko popoludní zasahovali na rieke Hornád pri hrádzi na košickom sídlisku Nad jazerom.

Do rieky unikla neznáma podozrivá látka, intenzívne pracovali na jej odstránení.

O akú látku ide, to ukážu až následné rozbory.

Vyzerá to na nejakú ropnú látku

Ako uviedol vedúci zásahu hasičov Štefan Škrak, neznáma látka sa tiahla na hladine od benzínovej pumpy na Vyšnom Opátskom.

"Nenamerali sme veľkú koncentráciu," dodal.

Vyzeralo to podľa neho na olej, benzín alebo nejakú inú, podobnú látku.

Hasiči vyrazili na hladinu, aby vytvorili pevný bod, vytiahli nornú stenu a posypali hladinu sorbentom.

Na mieste, kde sa Hornád vlieva do Jazera, osadili stavadlo, aby sa látka nedostala až do neho.

Zdroj zatiaľ nepoznajú

Zatiaľ sa im nepodarilo identifikovať zdroj znečistenia.

Na mieste bol aj zamestnanec Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Podľa neho ide o zatiaľ neznámu prchavinu.

Ako dodal, už aj v minulosti sa stalo niečo podobné, vtedy došlo k úniku z areálu na Rampovej ulici.

Problémom sa zaoberá aj inšpekcia životného prostredia

Na miesto zhruba pätnásť minút pred druhou popoludní dorazili aj zamestnanci Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Z dispečingu havarijnej služby Odboru inšpekcie ochrany vôd Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach nám potvrdili, že na mieste sú aj ich pracovníci.

„Ide o mimoriadnu udalosť, pretože takéto veci sa stávajú len veľmi zriedkavo. Na Hornáde je postavená norná stena, do ktorej sa zachytávajú znečisťujúce látky z vodnej hladiny. Všetko je v štádiu riešenia a zisťovania aj našimi pracovníkmi, no viac vám k tomu teraz nevieme povedať,“ povedali nám popoludní na dispečingu.

Zapácha to ako rozpúšťadlo

Pracovník Slovenského vodohospodárskeho podniku zistil, že možným miestom, kadiaľ látka vnikla do Hornádu, je výpust vo Vyšnom Opátskom.

"Zrejme tade sa neznáma látka, pravdepodobne chemikália, dostala do Hornádu. Má to zápach ako rozpúšťadlo. Odkiaľ sa sem dostala, zatiaľ nevieme, ale nie je vylúčené, že to mohol niekto aj spláchnuť," povedal nám.

Podľa hasičov je jednou z možných verzií je aj tá, že po nedávnej nehode kamióna na Opátskom mohli na mieste havárie ostať vytečené chemikálie, ktoré sa až teraz vplyvom dažďov uvoľnili do Hornádu, keďže k tomu došlo na podobnom mieste.

"Ale to sú zatiaľ len dohady," dodali.

K úhynu rýb nedošlo

Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák nám povedal, že podľa ich zistení nedošlo k žiadnemu úhynu rýb.

Ich pracovníci za asistencie polície zobrali vzorky, ktoré budú analyzovať.

Výsledky by mali byť známe v pondelok.

Podľa okresného riaditeľa Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Tomáša Berzeteia sa znečisťujúce látky dostali do Hornádu kanalizáciou, ktorá zvádza dažďovú vodu z rýchlocesty R4 vo Vyšnom Opátskom.

Túto komunikáciu spravuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorú už o tejto udalosti takisto informovali a má sa postarať o vyriešenie.

Hasiči zasahovali na dvoch miestach

„Zamedzili sme úniku znečistenej dažďovej vody do Hornádu pomocou upchávky a utesnili kanalizačný výpust. Predtým sa ešte na začiatku Jazera osadila norná stena. Tam zachytávame tie ropné látky, ktoré sa dostali do toku Hornádu. Vyrozumeli sme už aj NDS. Chýba tu záchytná nádoba na ropné látky. Nedá sa jednoznačne povedať, či tie znečisťujúce látky sa do vody dostali len z kamióna, ktorý na tom mieste havaroval v stredu, alebo sa tu nazbieralo aj iné znečistenie z cesty. Našou úlohou bolo zamedziť úniku ďalších látok. Jedna skupina ich zachytáva pri splave nad Jazerom, druhá skupina vo Vyšnom Opátskom, kde možný zdroj znečistenia vystriekavame saponátom, aby sa to neutralizovalo,“ uviedol s tým, že nebolo v ich silách, aby na sto percent odstránili všetky znečisťujúce látky z Hornádu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama