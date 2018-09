Výtvarník s pohnutým osudom má v Košiciach nový park

Na malého velikána Ľudovíta Felda ľudia nezabudli.

23. sep 2018 o 16:39 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Miesto medzi Drevným trhom, Senným trhom, Rooseveltovou ulicou a ulicou Protifašistických bojovníkov je od nedele už Feldov park.

Vyše sto Košičanov, vedenie mesta a župy spolu s predstaviteľmi Židovskej náboženskej obce tam slávnostne odhalili pamätník Ľudovíta Felda (1904-1991).

Jeden z najznámejších košických výtvarníkov študoval grafiku v Budapešti, neskôr založil výtvarnú školu.

Do jeho života zasiahla 2. svetová vojna a deportácie Židov.

Celú rodinu Feldovcov odviezol transport do Osvienčimu.

Väčšinu jej členov čakala okamžitá smrť plynom.

Zachránil ho talent

Vtedy 40-ročný výtvarník však vďaka svojmu trpasličiemu vzrastu upútal pozornosť doktora Mengeleho.

Keď zistil, že ide o nadaného umelca, urobil si z neho osobného kresliča.

Feld musel portrétovať zajatcov s rôznym hendikepom, dôstojníkov, ale aj samotného Mengeleho.

„Je to absurdné. Stretli sa v jednom okamihu na tom najtragickejšom mieste. Jeden dal zlý odkaz a druhý, aj keď mal ťažký život, stal sa velikánom. Malý vzrastom, ale veľký duchom. Tento moment, keď sme po ňom pomenovali park, ma napĺňa radosťou, je to dlh Košíc voči Feldovi,“ hovorí o paralele medzi dvoma mužmi predseda Židovskej náboženskej obce (ŽNO)v Košiciach Richard Duda.

Do tretice

Nájsť správne miesto pre park sa podarilo až na tretí pokus.

Pôvodne sa s ním rátalo pri Zvonárskej, kde bola kedysi umiestnená socha koňa.

Následne na rohu Letnej a Komenského ulice.

Proti bola Židovská náboženská obec, umelec totiž nemal žiadnu väzbu na toto územie. Navyše by bolo vzdialené od Galérie Ľ. Felda na Puškinovej ulici.

„Umiestnenie je najlepšie už tým, že je to v časti, kde sa pohyboval. Vznášam sa, taká som šťastná, keď si uvedomím, že je to síce už 27 rokov, čo zomrel, no nie je zabudnutý, má galériu, sochu aj park,“ hovorí o šesťročnej snahe Silvia Fishbaum, ktorá pomáhala aj pri založení Galérie Ľudovíta Felda.

Feld vytvoril stovky kresieb, perokresieb, akvarelov, litografií a grafík so zobrazením starého mesta, Dómu sv. Alžbety, ale aj rôzne krajinky a portréty.

Podľa spoluorganizátorky odhalenia podujatia Jany Teššerovej je jeho príbeh dôležitý aj dnes.

„Maľoval zo spomienok na holokaust, v dnešnej dobe je to dôležité, pretože vidíme, že aj na Slovensku stúpa antisemitizmus. Možno aj vďaka jeho obrazom, pochopeniu a tolerancii ho bude trochu menej, chcem v to veriť.“