Skládkovanie zrejme zdražie. Košice odpad spaľujú, ako to zasiahne Prešov?

Ministerstvo chce na samosprávy pritlačiť. Tie, ktoré netriedia, si priplatia najviac.

26. sep 2018 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE, PREŠOV. Náklady na likvidáciu komunálneho odpadu pre mestá a obce na Slovensku by sa mali zvyšovať.

Ich nárast pripúšťa aj Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré pripravilo novelu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktoré platia samosprávy.

Poslanci Národnej rady ju posunuli do druhého čítania.

Cenu skládkovania určia podľa vytriedenia

Ak bude novela schválená, v nasledujúcich troch rokoch dôjde k postupnému zvyšovaniu poplatku za likvidáciu odpadu na slovenských skládkach.

Výpočet novej ceny bude závisieť od miery vytriedeného odpadu konkrétnym mestom alebo obcou.

V súčasnosti je zákonný poplatok za uloženie tony zmesového komunálneho odpadu stanovený na niečo vyše 5 eur.

Počas prvého roka, ak mesto alebo obec triedi menej ako 10 % svojho odpadu, bude musieť samospráva zaplatiť 17, o rok neskôr 26 a v roku 2021 až 33 eur.

Naopak, mestá a obce, ktoré triedia viac ako 60 % komunálneho odpadu, zaplatia 7 eur a po troch rokoch 11.

Christenko: Zvýšené poplatky západu pomohli

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Kosit Mariána Christenka sa celoslovenský priemer v oblasti materiálového zhodnotenia pohybuje na úrovni okolo 15 %, pričom až 65 % odpadu končí na skládkach.

Šéf tejto firmy, ktorá likviduje odpad z Košíc (v spaľovni v Kokšov-Bakši) aj z Prešova (podľa zmluvy s mestom na skládkach v okolitých obciach), doplnil, že podobné zvýšenie poplatkov za skládkovanie naštartovalo celý systém triedenia odpadu v iných západoeurópskych krajinách, z ktorých niektoré dnes zhodnotia viac ako 80 % odpadu.

„Zvyšok sa energeticky zhodnocuje a skládky sú už vo väčšine z nich zákonom zakázané,“ opisuje Christenko.

Chcú samosprávy motivovať, aby viac triedili

Enviroterzort vysvetľuje, že nové opatrenie má aj u nás motivovať obce viac triediť.

„Cieľom novely nie je vyberať čo najviac peňazí od obcí na poplatkoch za skládkovanie, ale motivovať obce viac triediť. Preto sa zvolilo postupné zvyšovanie poplatku a zároveň škála vytriedenia. Obce, ktoré majú veľmi dobré výsledky, zmenu nepocítia tak, ako obce, pri ktorých úroveň vytriedenia odpadu je dnes veľmi nízka. Práve pri obciach s minimálnou mierou vytriedenia ide o výrazné zvýšenie. Naopak, ak obec naštartuje triedenie a uloží menej ton odpadu na skládku, dokonca môže ušetriť,“ povedal hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.

Podľa ministerstva na to, aby Slovensko splnilo recyklačné ciele EÚ, musí do roku 2035 znížiť skládkovanie pod 25 percent a do roku 2040 pod 10 percent.

„Okrem toho musí Slovensko zvýšiť recykláciu odpadu. Do roku 2025 má recyklovať 55 percent komunálneho odpadu, v roku 2030 to má byť 60 percent,“ uvádza rezort.

Prešov zvýšenie poplatkov pre občanov nevylučuje

Prešovská radnica sa domnieva, že takéto opatrenie môže priniesť iba čiastkové zlepšenie situácie.

