Čo by sa Matej Tóth opýtal Mateja Tótha? Taká otázka neexistuje

Majster sveta a olympijský víťaz predstavil v Košiciach svoju knihu

27. sep 2018 o 14:13 Judita Čermáková, Daniel Dedina

KOŠICE. V stredu podvečer sa v jednom z košických nákupných centier uskutočnila beseda pri príležitosti vydania knihy Matej Tóth – Odchýlka.

Jej hlavnými aktérmi boli majster sveta i olympijský víťaz v chôdzi na 50 km Matej Tóth a autor knihy Michal Červený.

Desiatky prítomných čitateľov sa dozvedeli viacero zaujímavostí z prípravy tohto diela, ktoré pozostáva z dvoch dejových línií.

Hovorí nielen o kauze týkajúcej sa nezrovnalostí v Tóthovom biologickom pase, na základe čoho bol obvinený z porušenia antidopingových pravidiel, a musel dokazovať svoju nevinu, ale mapuje aj jeho úspešnú doterajšiu kariéru.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vravel si: Ako sa pozriem ľuďom do očí?

„Bol to obrovský šok. Už nešlo len o šport, ale o život. Vravel som si: ako sa pozriem ľuďom do očí, keď celý život tvrdím, že hrám fér, a teraz toto?“ prezradil najlepší slovenský športovec za rok 2016, čo mu vírilo v hlave, keď sa dozvedel o svojom obvinení.

Priznal, že v prvej chvíli nebol stotožnený s napísaním knihy o sebe, keďže jeho športová kariéra ešte neskončila.

Opätovne sa poďakoval za obrovskú podporu verejnosti, ktorej sa mu od prvých dní po prevalení aféry dostalo, a zaspomínal si na svoje chodecké začiatky i to, aký motivačný faktor uňho predstavovalo prvenstvo Jozefa Pribilinca na OH 1988 v Soule.

V závere zaujímavej debaty dostali priestor aj čitatelia a spektrum ich otázok bolo široké.

Dozvedeli sa napríklad to, že pocity Mateja Tótha pred jeho zlatými úspechmi na oboch vrcholných fórach boli úplne rozdielne.

Kým na svetovom šampionáte v čínskom Pekingu v roku 2015 od začiatku tušil, že by to mohlo vyjsť, pod piatimi kruhmi v brazílskom Riu o rok neskôr nebol vôbec nastavený tak, že je to jeho deň a v zisk najcennejšej medaily začal reálne veriť až štyri-päť kilometrov pred cieľom.

Poradí, ale netvrdí, že je to svätá pravda

„Bol som milo prekvapený hojnou účasťou. Keď človek rozpráva od srdca, tak je vždy rád, ak vidí záujem ľudí a má sa o to s kým podeliť. Atmosféra bola výborná a diskusia veľmi príjemná,“ skonštatoval po skončení celej akcie pre Korzár Matej Tóth.

Keď sme sa spýtali, či ho niečo pri debate dokázalo ´zašiť´, pokorným hlasom poznamenal:

„Je ťažké niekomu radiť, pretože univerzálna rada asi nie je. Vždy je náročné trafiť správnu mieru poučovania a uznania individuality danej osoby. Snažím sa poradiť, ak ma o to niekto požiada, ale zároveň netvrdím, že je to svätá pravda.“

A čo by sa Matej Tóth v hľadisku spýtal Mateja Tótha na pódiu?

„Taká otázka neexistuje. Obdivujem novinárov, že ešte vždy na mňa dokážu niečo vymyslieť. Ja už o sebe všetko viem,“ vyhlásil s typickým širokým úsmevom nadporučík Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica.

„Podľa starého zákona by som už bol na dôchodku, takto mi ešte päť rokov chýba,“ vravel do mikrofónu Tóth, ktorý pracuje na kapitánskej hodnosti.

Tou aktuálne disponuje jeho tréner Matej Spišiak.