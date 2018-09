V obvodných ambulanciách ordinuje polovica lekárov v dôchodkovom veku

Ak by sa všetci rozhodli odísť, systém skolabuje.

1. okt 2018 o 0:00 Monika Almášiová

VÝCHOD. Vek obvodných lekárov na Slovensku je problém. Východné Slovensko nie je výnimkou.

V obvodných ambulanciách pre deti a dorast a pre dospelých ordinuje čoraz viac lekárov v dôchodkovom veku.

Ak by sa všetci rozhodli do dôchodku aj odísť, systém obvodnej zdravotnej starostlivosti by skolaboval.

Potvrdil to Košický (KSK) aj Prešovský samosprávny kraj (PSK).

Dostať dôchodcov z ambulancií však nie je jednoduché a ďalším problémom je nájsť mladého lekára, ktorý by bol ochotný ísť pracovať na obvod.

Dôvodom sú ambície aj financie.

Priemerný vek lekára je nad päťdesiat rokov

Situácia ohľadom veku všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast v Košickom samosprávnom kraji nie je lichotivá.

Potvrdila to aj hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová: „Priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých v kraji je 56 rokov, pričom vo veku nad 61 rokov ordinuje 42 percent lekárov. Priemerný vek všeobecných lekárov pre deti a dorast v kraji je rovnaký, no všeobecne ich je menej a štatisticky vychádza, že nad 61 rokov ich ordinuje 54 percent.“

Výnimkou nie sú ani lekári nad 75 rokov

O niečo horšie sú štatistiky v Prešovskom kraji.

„Aj u nás je problém s vekom. Ak si vezmeme vekovú kategóriu 61 a vyššie, tá nám tvorí 59 percent z celkového počtu lekárov. Nad 75 rokov máme stále do dvadsať lekárov. Stav je skutočne katastrofálny, ale má viacero príčin,“ hovorí hlavný lekár PSK Július Zbyňovský.

„Ministerstvo zaujíma, či je pokrytá sieť lekárov. Pokrytá je, lekári sú tam, kde majú byť, ale sú vo vysokom veku a pokiaľ vládzu, neradi uvoľňujú svoje miesto.“

Na kúpu ambulancie nemajú

Ambulancie lekári prevádzkujú ako firmu. Ak chce na obvode pracovať nový lekár, musí si ambulanciu od toho pôvodného kúpiť.

