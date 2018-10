Raši: Obec Ploské je ideálna, symbolizuje celý okres

Predpokladajú vytvorenie 800 pracovných miest.

KOŠICE. Vicepremiér pre informatizáciu a investície Richard Raši (Smer) zdôrazňuje, že v každom najmenej rozvinutom okrese musí byť aspoň jedno také zasadnutie a rozhodol aj veľký záujem starostu Ploského, aby sa to uskutočnilo u nich.

„Starosta Ploského František Petro sa k tomu aktívne hlásil už od začiatku, keď sa rozhodlo, že tu bude to zasadnutie. Košice-okolie je okres bez vlastného sídla, takže sme museli nájsť nejaké miesto. A Ploské vyhovuje v tom, že je to úplne normálna obec, do ktorej síce prišli nejaké investície, no sú tam aj nedostatky.

Starosta má aj organizačný talent a nikto ho nemôže obviniť z predvolebnej kampane, lebo v obci kandiduje sám. A keby to bolo inde, tak by sme počúvali od médií, že robíme dakomu kampaň na starostu. Môžete napísať, že zasadnutie vlády do Ploského dostal ako darček k meninám, ktoré bude mať vo štvrtok,“ usmial sa.

Niektoré obce nemajú obyvateľom čo ponúknuť

Ako nám vicepremiér povedal, Ploské v menšom rozsahu, takpovediac, reprezentuje celé Košice-okolie.

„Okres má aj významné investície napríklad v Kechneci, no je v ňom aj veľa čo zlepšovať. Uznávam, že niektoré, najmä malé obce nemajú mnoho toho, čo by mohli obyvateľom ponúknuť. Z nášho pohľadu je najväčším problémom najmä absencia kanalizácie a vody, ale aj tam sa už postupne urobili viaceré kroky na zlepšenie situácie.“

