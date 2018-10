Vláda rokuje v Ploskom. Okresu sľubuje desiatky miliónov a stovky miest

Košice-okolie je jedným z najmenej rozvinutých okresov na Slovensku.

PLOSKÉ. Vláda v stredu zasadala v obci Ploské v okrese Košice-okolie, venovala sa akčnému plánu rozvoja tohto regiónu.

Ide o jedno z výjazdových rokovaní v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska.

Ako uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), zvýšením zamestnanosti v okrese sa znížia nároky na mesto Košice.

Medzi najmenej rozvinutými okresmi

Okres Košice-okolie je jedným z 18 najmenej rozvinutých okresov na Slovensku.

Na otázku novinárov, prečo okres Košice-okolie patrí medzi najmenej rozvinuté, aj keď obkolesuje mesto Košice, odpovedal, že ľudia sa automaticky sťahujú za prácou do Košíc, kde sú najväčší zamestnávatelia.

"Možno tou výhodou okresu Košice-okolie je, že to cestovanie je relatívne jednoduché a do práce majú ľudia blízko. Napriek tomu je záujmom, aby vznikali pracovné miesta aj tu, aby sa odstraňovali aj nároky na prímestskú dopravu a potom aj nároky, ktoré vznikajú pri migrácii pracovnej sily do samotného mesta Košice. Pretože každé mesto je dimenzované na určitý počet obyvateľov a keď tam príde o 100 000 obyvateľov viac, ako je to napríklad v Bratislave, tak vznikajú problémy, ktoré sa dotýkajú občanov daného mesta," povedal.

Okresu sľubujú 71 miliónov a stovky miest

"V Ploskom ideme schváliť akčný plán, ktorý hovorí o tom, že do najmenej rozvinutého okresu Košice-okolie má v najbližších piatich rokoch prísť viac ako 71 miliónov eur, z čoho má byť 66 miliónov eur z eurofondov a takmer päť miliónov eur z regionálneho príspevku. V súčasnosti sú určené prioritné oblasti, na ktoré majú tieto peniaze ísť," uviedol Raši.

"Všetky musia mať spoločný menovateľ - zvyšovanie počtu pracovných miest v okrese Košice-okolie o 822. Tým sa má vyrovnať regionálny rozdiel, ktorý je medzi priemerom Slovenska a najmenej rozvinutými okresmi," dodal.

Ako spresnil, účel financií bude rozhodnutím samotného okresu.

"Na čo tieto peniaze pôjdu, to bude určené výbormi na úrovni týchto (najmenej rozvinutých - pozn. TASR) okresov, ktoré si samy rozhodnú, čo sú v rámci prioritných oblastí ich priority a kto by mohol byť definitívnym príjemcom," dodal.

Chcú zjednodušiť čerpanie eurofondov

Raši tiež pripomenul, že sekcia regionálneho rozvoja predchádza od 1. januára 2019 z Úradu vlády SR do kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, dôvodom je podľa jeho slov optimalizácia procesov.

"Niekedy boli chyby na strane prijímateľov, niekedy boli chyby na strane tých, ktorí o tom rozhodovali. Teraz odstraňujeme akékoľvek byrokratické prekážky a zjemňujeme všetky procesy, aby to išlo čo najrýchlejšie, lebo regionálny príspevok je o tom, aby pomohol čo najskôr tam, kde sa nedajú čerpať európske prostriedky," uzavrel podpredseda vlády.

Vládny kabinet by mal vo štvrtok 4. októbra zasadať aj v Sobranciach.

Okresu dali milión eur Vláda rozdelila počas výjazdového rokovania v obci Ploské v okrese Košice-okolie milión eur. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Košice-okolie, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy. Po 50 000 eur má ísť na stavbu detského ihriska v obci Čaňa, rekonštrukciu miestnych komunikácií v obciach Háj a Perín-Chym a rekonštrukciu obecných bytov v Turni nad Bodvou. Obec Košické Oľšany dostane na výstavbu chodníka od križovatk ysmerom na Rozhanovce 40 000 eur. Na dostavbu domu smútku a vybudovanie oddychovej zóny v ústí Zádielskej doliny vláda schválila obci Zádiel 20 000 eur. Mesto Medzev získalo na vybudovanie priestoru pre aktívne stretávanie generácií na Sídlisku Mladosť 32 000 eur. Občianske združenie Zachráňme hrad Slanec dostane 5 000 eur na vytvorenie oddychovej zóny na hrade, úpravu prístupového chodníka, osadenie zábradlia altánku a ohniska na nádvorí hradu. Financie pôjdu napríklad aj na dostavbu nového kostola, nákup polohovateľných postelí, rekonštrukciu sociálnych zariadení a kanalizačných rozvodov v materskej školy, výstavbu križovatky či obnovu kultúrneho domu. "Každá obec má viac tých problémov a máme ich aj my, ale tým,že je 112 obcí a dve mestá v okrese Košice-okolie, tak nemôžeme mať veľké oči, pretože je potrebné aspoň vo väčšej miere viacerým obciam prispieť, a preto sme túto žiadosť smerovali na havarijný stav našich zvodov, ktoré nám robia šarapatu. Zateká nám do kultúrneho domu, kde je aj materská škola a obecný úrad. Vzhľadom tomu, že naša obec sa skladá z dvoch častí, z obcí Ploské a Ortáše, má tri cintoríny a dva kultúrne domy, preto aj dotáciu sme rozdelili," uviedol starosta obce Ploské František Petro (Smer-SD). Od vlády na spomínaný účel získali 11 700 eur. Rovnako vláda prispela i Rímskokatolíckej farnosti svätého Michala v Ploskom na rekonštrukciu fasády kostola sumou 12 000 eur.

