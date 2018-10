Najlepší Slovák Sahajda s osobným rekordom: Všetko bolo ideálne

Sériu neúspechov vystriedali sladké pocity na košickom maratóne.

7. okt 2018 o 13:48 TASR

KOŠICE. Sériu neúspechov vystriedali sladké pocity na domácom maratóne. Vytrvalec Tibor Sahajda osobným rekordom na 95. ročníku Medzinárodného maratónu mieru potvrdil pozíciu slovenskej jednotky.

V domácom prostredí sa mu preteky vydarili priam ideálne, za životný výkon vďačil aj vodičovi Arkadiuszovi Gardzielewskému.

V celkovom poradí obsadil za elitnou skupinou afrických favoritov 8. priečku.

Jeho výsledný čas 2:15:59 h bol o priepastných 8:47 min lepší než druhého najlepšieho Slováka Jozefa Urbana.

"Všetko zapasovalo ideálne. Každých päť kilometrov som sa občerstvoval, snažil som sa bežať technicky ľahko a nenáročne. Na posledných piatich kilometroch to už bol takpovediac boj o život, ale taký je maratón. Vlani som mal v Košiciach väčšiu krízu, teraz ani nie. Jedna ale prišla, na záverečných dvoch kilometroch som už nevedel, či je to sen alebo skutočnosť. Bojoval som a napokon to dobre dopadlo," povedal Sahajda.

Pomohol poľský "vodič"

Na domácom maratóne mu k rekordnému "osobáku" pomohol aj poľský vodič Arkadiusz Gardzielewski, ktorému najlepší Slovák vystrúhal veľkú poklonu.

"Bol najlepší, aký mohol byť. Veľmi mi pomohol, svoju prácu robil úplne ideálne. Na mojom výsledku mal obrovský podiel," priznal.

Pre 28-ročného Košičana išlo o štvrtý vrchol sezóny, no prvýkrát bol naozaj spokojný.

"Niekedy to vyjde, niekedy nie. Na troch tohtosezónnych podujatiach to nevyšlo, ale tentoraz áno. Taký je šport. Ja sa však nikdy nevzdávam a to sa mi vyplatilo. Dnes som veľmi spokojný so svojím výkonom," netajil.

Urban mal krízu

S druhým miestom v súboji o slovenského šampióna sa musel uspokojiť Jozef Urban.

"Na 35. kilometri som mal veľkú krízu a vravel som si, že budem rád, ak dobehnem do cieľa na 2. mieste za Tiborom. Tento rok to bolo maximum, čo som mohol predviesť. Už do konca roka neplánujem ďalší maratón, rád by som však koncom novembra zabehol nejakú 'desiatku'. Tiborovi blahoželám k výbornému výsledku, dnes predviedol svoje kvality. Košická trať sa opäť ukázala ako rýchla, čo potvrdzujú aj časy najlepších," poznamenal Urban.

