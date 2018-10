Rodičia Kuciaka a Kušnírovej dostali na maratóne medaily

Svoju odmenu za úspešne dokončený beh im darovali traja bežci.

8. okt 2018 o 13:30 Judita Čermáková, Daniela Marcinová

KOŠICE. Na tohtoročnom Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach dostali rodičia zavraždenej dvojice snúbencov, Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tri medaily od bežcov, ktorí úspešne dokončili beh.

Za umelcov im ju daroval výtvarník Peter Kalmus, za novinárov Konštantín Čikovský z Denníka N a za športovcov už tradične zúčastnený ultramaratónec Peter Polák.

Akt zorganizoval košický umelec

Táto myšlienka sa zrodila v hlave Petra Kalmusa. Stalo sa tak začiatkom septembra.

„Počas jedného festivalu, keď bola premiéra filmu Prípad Kalmus, som sa s tým zdôveril priateľom,“ prezradil nám výtvarník.

Oslovil svojho známeho Konštantína Čikovského, ktorý s návrhom súhlasil.

Potom sa k nim pridal aj známy bežec Peter Polák.

„Hlásili sa k nám aj ďalší, že sa chcú pripojiť, dokonca aj politici, ale ja som chcel, aby to ostalo v takej občianskej rovine,“ povedal nám Kalmus.

Zúčastnení aktéri sa to celé snažili držať v tajnosti až do konca.

Bolo to aj z praktických príčin, pretože medaila je bežcovi udelená až po dobehnutí do cieľa. Na trati sa však môže prihodiť hocičo a nie každý beh dokončí.

„Nechcel som to dopredu hovoriť. Bol som rád, že sa ku mne pridali aj pán Čikovský, aj pán Polák a dohodli sme sa, že to oznámime až po dobehnutí.“

Bolo to teda prekvapenie takmer pre všetkých.

Na otázku, či o tom vedeli aj obdarovaní, Kalmus odpovedal: „S pani Kušnírovou komunikujem často, takže ona o tom vedela. A či Kuciakovci vedeli, to neviem.“

Rodičia boli dojatí

Podľa Kalmusových slov boli rodičia zosnulých snúbencov citovo pohnutí najmä po úprimnom príhovore Petra Poláka. Svoju reč predniesol napriek veľkej únave zo štvorhodinového behu.

„Dojatí boli nielen z toho aktu, veď, samozrejme, si tie medaily vážia, lebo sú autentické, ale aj z toho množstva reakcií na tribúne, na ktorej sedeli,“ dodal výtvarník.

Šlo o VIP tribúnu, kde bolo možné aj sa občerstviť kávou a jedlom.

„Ja som mal veľmi dobré pirohy,“ pochvaľuje si Kalmus s úsmevom.

„Celé to bolo úžasné, skvelé. Počasie bolo krásne, slniečko svietilo po celý čas, kvalitná kuchyňa v rámci možností, tie švédske stoly, minerálka, káva, takže celé fajn,“ zhrnul.

Najprv sa díva pod nohy, na konci už chce len dobehnúť

Peter Kalmus sa zúčastňuje maratónov aj polmaratónov už roky. Tentoraz to bolo už štvrtýkrát, čo polmaratón absolvoval bosý.

„Ja sa musím koncentrovať na pozeranie pod nohy hlavne v tom dave. Až do šiesteho kilometra musím dávať pozor, aby nedošlo ku kolízii tenisiek a mojich bosých nôh,“ vysvetľuje, čo sa mu počas behu preháňa hlavou.

„Potom, keď je už človek unavený, si na tom 17. kilometri už veľmi praje dobehnúť, aby potešil tých rodičov, lebo si to určite zaslúžia,“ priznáva.

Obdarovaným rodičom sa výlet páčil

Peter Kalmus je tiež rád, že mohol takýmto spôsobom prispieť k prežitiu pekného dňa pani Kušnírovej aj oboch Kuciakovcov.

„Pre nich to bolo o to príjemnejšie, že mali pekný výlet do Košíc, prvý raz v živote boli na maratóne mieru, ľudia boli k nim milí. Potrebujú aj takýto relax, nielen komunikáciu s novinármi a advokátmi a zabúdať to prácou. Lebo pani Kušnírová pracuje. Takže pre nich to bolo také rozptýlenie,“ vysvetlil výtvarník.

O svojich hostí sa postaral, aby nezostali sami v cudzom meste, kým on bude behať.

„Zohnal som priateľa Daniela Lišku, ktorý sa im venoval po celý čas, odkedy zaparkovali pri hoteli Centrum až po odchod z Košíc, pretože ja som musel ísť na štart. Pre každého, kto príde na maratón z malého mestečka, je problém sa tu zorientovať, lebo sú tu tisíce ľudí, stovky áut, obmedzená premávka. Ale, chvalabohu, všetko dobre dopadlo,“ skonštatoval na záver.