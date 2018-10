Dôchodcu zlákal inzerát na načúvací strojček. Nezmestí sa mu do ucha, prišiel o 70 eur

Firma má adresu v Gibraltári.

10. okt 2018 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Július z Košíc (80) nosí načúvací strojček. Hoci ten, ktorý používa, mu predpísal lekár, dôchodca chcel ušetriť. Nakoniec však zrejme prišiel o 70 eur.

Reagoval na inzerát v tlači, kde „nemecký profesor“ odporúčal načúvací strojček, ktorý je možné nabíjať pripojením k elektrickej sieti. A práve to Júliusa zaujalo.

Nezmestí sa mu do ucha

„V inzeráte bolo telefónne číslo, tak som im zavolal. Vravel som, že mám malý zvukovod a potrebujem malé klobúčiky, aby som strojček mohol nosiť. Ubezpečili ma, že tam je päť rôznych veľkostí, tak som si ho objednal,“ opisuje dôchodca.

Balíček mu došiel a strojček vyzeral dobre. No len do chvíle, kým si ho nevyskúšal.

„Absolútne mi nevyhovuje, je veľký a vypadáva mi z ucha. Snažil som sa nájsť aj predajňu, ktorá by mi ho upravila na moje potreby. Márne. Tak som ho chcel vrátiť. Na telefónnom čísle z inzerátu však už nikto nedvíhal a príjemcom mojich peňazí je nejaká firma v Gibraltári...“

Dôchodca tak nielenže asi prišiel o peniaze, ale ešte má aj tichú domácnosť.

„Žena mi to stále vyčíta, už sa so mnou pomaly nebaví. Vraj načo som to objednával. Chcel som ušetriť, lebo do toho strojčeka, ktorý nosím, musím kupovať baterky. Na tri týždne ma vyjdú na vyše päť eur, myslel som si, že takto to bude lacnejšie. Čo však mám robiť, keď sa mi nezmestí do ucha? Nech mi vrátia peniaze,“ hovorí Július.

Ukázal nám aj potvrdenie o zaplatení dobierky, na ktorom je ako konečný príjemca hotovosti uvedená firma Pro Spedition Limited, SK Distribution s adresou v Gibraltári.

Operátorka firmy: Neviem, ako sa reklamuje

Podľa operátorky, ktorá nám na čísle uvedenom v inzeráte dvihla telefón, spoločnosť, ktorá zľavový klub prevádzkuje, nemá žiadnu internetovú stránku.

Pýtali sme sa jej, kde a ako je možné tovar reklamovať.

„Môžem vám nadiktovať e-mailovú adresu, kde opíšete situáciu, potom je potrebné počkať, kým vám odpíšu, a postupovať podľa ich pokynov,“ vysvetlila nám operátorka – konzultantka.