Babka kričala, aby ju nebil. Sobrančana vzal súd do väzby

Vnuk zmlátil dôchodkyňu takmer na smrť.

10. okt 2018 o 12:46 (aktualizované 10. okt 2018 o 15:11) Róbert Bejda

Eskorta odvádza Jána do väznice na Floriánskej ulici.(Zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Okresný súd Košice II sa v stredu zaoberal návrhom na vzatie do väzby.

Podal ho krajský prokurátor v prípade 18-ročného Jána H., obvineného z pokusu o vraždu.

Obeťou mladého Sobrančana mala byť jeho 74-ročná stará mama.

Ján trávil od víkendu čas v policajnej cele, na okresný súd ho v stredu ráno priviezla eskorta.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Po bitke si vzal 240 eur

Skutok sa mal stať v noci zo soboty na nedeľu v rodinnom dome v obci Lúčky v okrese Michalovce.

Podľa znenia obvinenia Ján fyzicky napadol svoju babku Blaženu K., s ktorou býval v jednej domácnosti.

Prečítajte si tiež: Ženu dobil takmer na smrť jej vnuk, potom pustil plyn, aby zomrela

Najprv od nej pýtal peniaze a keď mu ich odmietla dať, v komore ju najprv minimálne trikrát udrel do hlavy.

Keď dôchodkyňa spadla, na zemi ju vnuk kopal najmä do hlavy. A to aj napriek tomu, že ho babka prosila, aby prestal, slovami: "Synu! Vnuku! Nebi me!"

Ján potom v úmysle usmrtiť starú mamu uvoľnil gumenú hadicu na propán-butánovej fľaši s plynom, ktorá bola v komore vedľa ležiacej ženy a odišiel do jej izby.

Tam spod vankúša zobral babke 240 eur, privolal si taxík a odviezol sa do Michaloviec.

Babku nechať ležať v bezvládnom stave, chrčiacu a krvácajúcu, pod hrozbou otravy unikajúcim plynom.

Podľa znenia obvinenia jej spôsobil bezvedomie, podchladenie a niekoľko odrenín s predpokladanou dobou liečenia nad 42 dní.

Najprv klamal

Ján najprv tvrdil, že prepadnúť babku mu prikázal kamarát René, ktorému dlhoval peniaze. Keďže to odmietol, René vraj vošiel do domu, chytil jeho starú mamu a vyhrážal sa, že ak jej nevezme peniaze, zabije ju aj jeho.

Preto šiel Ján do jej izby, vzal 240 eur a vybehol von z domu. Tam dal Renému, ktorý vyšiel von až po ňom a bol cítiť za plynom, 220 eur, 20 si nechal. René mu potom ešte dal 50 eur.

Ján odišiel do mesta, pil na viacerých miestach a vrátil sa domov. Našiel zbitú starú mamu a začal jej zháňať pomoc. Policajtom vyrozprával verziu o Reném.

Následné vyšetrovanie odhalilo, že Ján klamal. Usvedčil ho René aj taxikár, ktorý ho viezol do mesta a videl u neho 100-eurovú bankovku. Mladík sa potom pod ťarchou aj iných dôkazov priznal.

Vypovedal, že cez deň vypil asi sedem poldecákov vodky. Chcel ďalšie peniaze, no babka mu ich dať nechcela.

"Neviem, čo mi to vošlo do hlavy, no začal som ju biť. Nebral som na nič ohľad, bol som ako v amoku. Na nič som nehľadel," priznal Ján.

Sťažnosť nepodal

Okamžite nasledoval návrh na jeho vzatie do väzby.

Ako nás informoval hovorca krajskej prokuratúry Milan Filičko, prokurátor ho odôvodnil obavou, že obvinený v hrozbe pred vysokým trestom ujde alebo sa bude skrývať a tiež obavou, že na slobode by sa opätovne mohol dopúšťať násilných skutkov.

Súd v stredu rozhodoval o návrhu takmer hodinu. Napokon vydal uznesenie, ktorým Jána vzal do väzby.

Sobrančan sťažnosť nepodal, takže uznesenie je právoplatné.

Policajná eskorta vzápätí odviedla mladíka do väznice na Floriánskej ulici, kde strávi čas minimálne do skončenia vyšetrovania.

A zrejme aj dlho potom, keďže mu za pokus o vraždu blízkej osoby hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo doživotie.

Na tejto fľaši Ján uvoľnil uzáver, aby unikal plyn a babka sa udusila. (zdroj: KR PZ KE)