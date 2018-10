Kultúrnu pamiatku v centre Košíc jej majiteľ zastriekal montážnou penou

Pamiatkari sa chytajú za hlavu.

12. okt 2018 o 0:00 Michal Lendel

Kreatívnou opravou strechy na vzácnom historickom objekte by sa mohli inšpirovať aj tvorcovia známej rozprávky „A je to!“(Zdroj: Archív)

KOŠICE. Majiteľ meštianskeho domu na Hlavnej 38 sa rozhodol, že si svojpomocne opraví zatekajúcu strechu.

Na vyriešenie problému na národnej kultúrnej pamiatke v susedstve Dómu sv. Alžbety však nepoužil práve najvhodnejšiu metódu.

Plechovú krytinu totiž najprv prevŕtal množstvom skrutiek a potom na plochu strechy a vikiere s oknami nastriekal PUR penu.

Nevynechal ani štítové steny susedných historických domov.

Zimná scenéria na streche už na jeseň?

Na prípad nás upozornil čitateľ, ktorý stavebné úpravy penovou izoláciou prirovnal ironicky k snehovej pokrývke.

„Tak už nám nasnežilo, no zatiaľ iba na Hlavnej 38. Takýto postup stavebníka by bol smiešny, ak by v skutočnosti nešlo o škodu na národnej kultúrnej pamiatke,“ komentoval Košičan, ktorého pozornosti neuniklo čudné "dielo" v centre mesta.

Domnieva sa, že aj keď majiteľovi príslušné úrady prikážu odstrániť stavebnú chémiu zo stien, bude to možné iba tak, že sa zároveň zničí aj historický podklad.

Pamiatkari: Materiál nie je vhodný ako krytina

Oprávnenosť kritiky občana potvrdil Krajský pamiatkový úrad v Košiciach (KPÚ).