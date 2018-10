Kandidátke na starostku košickej mestskej časti ukradli bilbordy

Zmizli z frekventovaných miest, prípad už vyšetruje polícia.

13. okt 2018 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Kandidátke na starostku v košickej mestskej časti Pereš Márii Smrčovej ukradli dva bilbordy.

„Zmizli v noci zo stredy na štvrtok, pričom boli osadené iba päť dní. Jeden bol na oplotení na Gelnickej a druhý na Jasovskej ulici. To, že ich niekto ukradol, mi zavolala predavačka z miestneho obchodu, ktorej to prišiel povedať obyvateľ mestskej časti,“ vysvetľuje M. Smrčová.

Prípad rieši polícia

Dodáva, že o post starostu sa na Pereši uchádza päť kandidátov a nikoho viniť nechce.

"Ja som ich tam mala legálne osadené so súhlasom majiteľov nehnuteľností. Škoda je asi 120 eur, no oveľa vyššia je morálna. Neviem, či niekto chce znemožniť občanom, aby mohli získať o mne informácie ako o kandidátovi na starostu. Podozrenie na nikoho nemám, no celú situáciu vnímam ako neférový predvolebný súboj hraničiaci s primitivizmom."

Mária Smrčová sa v tejto súvislosti obrátila na políciu a podala oznámenie o priestupku, týkajúce sa odcudzenia bilbordov s predvolebnou tematikou.