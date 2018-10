V Košiciach chcú spustiť systém zdieľaných áut. Majú byť dvojmiestne

V meste by mali jazdiť elektromobily ZhiDou.

15. okt 2018 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. O zavedení systému zdieľaných bicyklov sa v Košiciach hovorí dlhé mesiace.

Dodnes však nie je takáto služba obyvateľom mesta a ani turistom k dispozícii.

Preto mohla vyvolať správa o plánovanom zavedení systému zdieľaných áut, teda carsharingu, na území Košíc pochybnosti.

Požičiavať budú čínske elektromobily

Tie chce firma, ktorá sa chystá na jeho prevádzku, vyvrátiť.

Jej konateľ Peter Liba Korzáru povedal, že tento projekt plánujú rozbehnúť s 32 až 36 dvojmiestnymi elektromobilmi.

Ekologické vozidlá už má firma objednané u čínskej automobilky ZhiDou, ktorá okrem vozidiel dodá aj carsharingový systém Share’ngo.

„Aktuálne stále pracujeme na tom, aby sme to celé spustili do troch mesiacov. No chceli by sme to stihnúť ešte koncom tohto roka,“ povedal na úvod.

Zápchu zákazníkom zohľadnia

Vysvetlil, ako bude carsharing v Košiciach fungovať.