Starostami v Košiciach chcú byť rekordér Hlinka aj aktivista Hudák

Najviac kandidátov je na Ťahanovciach, najmenej na Jazere a Furči.

16. okt 2018 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Komunálne voľby o necelý mesiac zmenia starostov minimálne v dvoch veľkých mestských častiach.

Na Sídlisku KVP aj na Sídlisku Ťahanovce súčasní starostovia nekandidujú.

O post starostu sa tu snaží mladá generácia. Manažér Ladislav Lörinc má 29 rokov a podporu takmer všetkých opozičných strán.

Okrem neho na Sídlisku KVP kandiduje Mária Gamcová (Šanca), Marián Horenský (nezávislý), exstarostka Iveta Kijevská (Šport do Košíc a na Východ) a Ondrej Štefik (Strana moderného Slovenska).

Hudák prekvapil

Rovnako stará (29) je aj nezávislá kandidátka na starostu Sídliska Ťahanovce, právnička Zuzana Slivenská. V tejto mestskej časti chce starostovský post získať aj 35-ročný aktivista Mišo (oficiálne Marián, pozn. red.) Hudák.

Známy lokálpatriot a autor projektu Východné pobrežie svojím rozhodnutím prekvapil mnoho ľudí.

Rozhodnutie kandidovať dôvodí tým, že vo svojom aktivizme narazil na limity. Stretol sa už aj s negatívnymi reakciami.

„Niektorí priatelia ma automaticky označili za politika a naše vzťahy sa zmenili. To som neočakával, vo svojej naivite si stále dovoľujem veriť v to, že je dôležité posudzovať človeka podľa jeho práce a hodnôt, ktorých sa drží a nie podľa základných škatuliek 'aha, on ide kandidovať, takže je politik a politici sú úplné zlo'."