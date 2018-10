František Kabrheľ sa rozvádza s Norou Kabrheľovou Mojsejovou

Žiadosť o rozvod je podaná na súde v Nitre.

17. okt 2018 o 12:23 (aktualizované 17. okt 2018 o 12:51) Róbert Bejda

KOŠICE. Manželstvo Františka Kabrheľa, známeho ako Versače a Nory Kabrheľovej Mojsejovej sa chýli ku koncu.

Ako nás upozornil anonymný zdroj, na Okresnom súde v Nitre evidujú ich žiadosť o rozvod.

Prebiehajúce rozvodové konanie potvrdila Korzáru Nora Kabrheľová Mojsejová aj príslušný súd.

Svadba v januári 2017

Nora Mojsejová sa vydala za Kabrheľa začiatkom roka 2017.

Spoločné ÁNO si Košičanka a Nitran povedali v dedinke v okrese Nitra, teda v blízkosti bydliska ženícha.

Pri obrade bol údajne len úzky okruh zainteresovaných, teda dve svedkyne a jedna žena.

Po obrade si dali obed v reštaurácii, po ktorom pani Kabrheľová nasadla do auta a namierila si to do Košíc.

Účelový sobáš?

Sobáš kedysi veľmi dobrých priateľov, následne nepriateľov na život a na smrť a od decembra 2016 opäť priateľov sa v tom čase pretriasal v médiách ako jedna z možností, ako by sa Košičanka vyhla hroziacemu nástupu do výkonu trestu.

Začiatkom decembra 2016 ju totiž Okresný súd Košice I uznal vinnou z podvodu a poslal na 10 rokov za mreže.

Podaním odvolania si Mojsejová vynútila prerokovanie prípadu na krajskom súde.