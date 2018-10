Rašiho spolužiak mal povolenie na chatku. Postavil luxusnú vilu

Kancelár primátora Petruš odmieta, že ide o čiernu stavbu.

22. okt 2018 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Dlhoročný vedúci kancelárie primátora Košíc Martin Petruš si v mestskej časti Myslava vybudoval na svojom pozemku luxusnú vilu.

Dodnes nie je skolaudovaná.

Podľa vydaného stavebného povolenia ešte z 12. septembra 2012, ktoré Petruš ukázal Korzáru, smel pritom postaviť rekreačnú chatu.

Len tú v tom čase v záhradkárskej lokalite dovoľoval územný plán.

V stavebnom povolení sa uvádza, že chata bude mať rozlohu 80,3 metra štvorcového (m²), ale na pozemku vyrástla vila na ploche 250 m².

Vedel, že tam umožnia stavať domy

„Áno, v čase vydania stavebného povolenia to bola záhradkárska lokalita, ale zároveň aj rezerva na výstavbu rodinných domov. Vedel som už vtedy, že na meste prebieha proces zmeny územného plánu zóny Myslava a budem si tu môcť niekedy v budúcnosti postaviť dom,“ začal s vysvetľovaním Petruš.

Informácie mal z prvej ruky, lebo už krátko po prvom zvolení Richarda Rašiho (Smer) za primátora nastúpil bez výberového konania v marci 2011 na súčasnú pozíciu na magistráte.

S Rašim bol tento vyštudovaný veterinár spolužiakom zo 4. A na košickom Gymnáziu Šrobárova v roku 1989.

Čakať na „niekedy v budúcnosti“ nemusel dlho. Medzitým sa však už pustil podľa vlastných slov do stavby chaty so štvrtinovou plochou oproti dokončenému dielu.

„Keď nastala v roku 2013 zmena územného plánu, bola tu možnosť rozšíriť moje stavebné povolenie na stavbu domu. O to som aj požiadal stavebný úrad. Na základe novej projektovej dokumentácie som ho aj začal stavať,“ uviedol kancelár primátora.

Žiadosť neukázal, povolenie na dom nemá

Žiadosť o rozšírenie povolenia nám neukázal, lebo je vraj v archíve stavebného úradu. Sľúbil, že to urobí dodatočne. Nestalo sa.