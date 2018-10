Vo videu ukázali, ako asi vyzeralo flámovanie futbalistov

Paródia Sedem statočne ožratých je hitom internetu.

24. okt 2018 o 0:00 Daniela Marcinová

KOŠICE. Mladí Košičania, ktorí sa venujú vymýšľaniu a nakrúcaniu vtipných videí, uverejnili zábavnú paródiu na aktuálnu kauzu v slovenskej futbalovej reprezentácii.

Správa o odstúpení trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Jána Kozáka upútala pozornosť celého Slovenska.

Stalo sa tak po tom, čo sedmička hráčov (Weiss, Lobotka, Gyömbér, Šatka, Šulla, Dúbravka a Škriniar) počas reprezentačného zrazu porušila životosprávu a do hotela sa zo svojho „výjazdu“ vrátila neskoro v noci.

Skupina mladých Košičanov reagovala na túto udalosť svojským spôsobom. V pondelok 22. októbra uverejnili pod menom SketchBros na internete video vo forme filmového traileru s názvom Sedem statočne ožratých (Kauza slovenskej reprezentácie), kde vtipným spôsobom zobrazujú, ako to s futbalistami „naozaj“ bolo.

Reprezentantov premenovali na Vladimíra Špajza, Stanislava Robotku, Norbert Bombére, Ľubomíra Šálku, Michala Nullu, Martina Púpavku a Milana Škvrniara.

Video sa stalo hitom prakticky cez noc.

My sme sa na túto skupinu a spomínané video pýtali jej lídra, Samuela Procházku, ktorý si hovorí aj Gracioso.

video //www.youtube.com/embed/SR6MmCg6j4Q

Ako ste sa dali dohromady so svojím tímom?

„Začalo to celé tak, že som vytvoril kanál SketchBros. Ja si podľa potreby zavolám nejakých známych, o ktorých viem, že sú vtipní alebo dokážu ľudí pobaviť. A vždy sa nejako zídeme a niečo vytvoríme, keď potrebujeme, takže je to stále inak. Základ som ja a ostatní sa menia. Ale väčšinou sú to takí vytypovaní moji známi alebo kamaráti.“

Ako vznikol celý tento nápad na natočenie videa Sedem statočne ožratých?

„Vznikol asi tak, že sme si pozerali tlačovú konferenciu Jána Kozáka a nejako nás pobavila komickosť tej situácie. Že je to nejaká kauza, ktorá nie je až taká vážna z jedného pohľadu, ale z druhého je veľmi vážna. Chceli sme to urobiť ako filmový trailer, veľmi dramaticky. Je to o to vtipnejšie, že je to zdramatizované maximálne. Keď sme rozmýšľali o tom, ako to urobiť, tak sme prišli na spojitosť s filmom Sedem statočných a číslom sedem, teda že bolo sedem futbalistov, čím sme automaticky vedeli, že to budeme robiť ako 'fake' (z angl. falošný, pozn. redakcie) trailer na nejaký film.“

Je to zaujímavá kombinácia. A ako dlho také video vzniká, koľko vám to trvalo?

„Toto video je také zaujímavé. My sme robili už aj v minulosti video na vylúčenie Sagana, to bolo tiež mediálne dosť podporené. Tieto videá, ktoré sú stavané na nejakú situáciu, sú zvláštne tým, že sa musia robiť veľmi rýchlo, veľmi rýchlo reagovať, veľmi rýchlo sme museli vymýšľať nápady, veľmi rýchlo sme si museli povedať, ako to bude a zorganizovať ľudí. Takže sa to organizovalo v priebehu dvoch dní. Na tretí deň, čo bola nedeľa, sme sa o desiatej ráno zišli v prenajatej čiernej dodávke desiati – bude z toho aj backstage (video zo zákulisia natáčania, pozn. redakcie) možno niekedy tento týždeň – a išli sme na štadión. Tam sme asi hodinu točili záver toho videa. Potom sme točili v hoteli v Košiciach, čo sme mali vybavený. Tam sme boli do poobedia, myslím, že do nejakej tretej. Hneď ako dodávka hodila chlapcov nazad domov, tak som utekal za počítač a strihal som to video do druhej rána. A ešte pomedzi to sme v Košiciach navštívili rec štúdio, dabingové štúdio a tam sa robil ten voice over, čo je počuť vo videu. Takže toto bola taká jednodňová záležitosť, ale bežne by také video trvalo aj týždeň. Ja som vravel, že niečo také by mi trvalo asi týždeň aj zostrihať, ale bolo to pod tlakom, aby to bolo čerstvé, aktuálne, aby to bolo vonku čo najskôr.“

Vy robíte viaceré takéto parodické videá, ako ste to aj spomínali. Ako na ne zvyknú reagovať ľudia, keď vás oslovujú v komentároch alebo osobne? Zvyknete mať ohlasy pozitívne alebo skôr negatívne?

„Ohlasy sú skôr pozitívne, ale závisí od toho, kde. Napríklad keď som si to dnes prečítal na jednej stránke, tak je to rôzne. Záleží to od komunity, či to pozerajú starí ľudia, či to pozerajú mladí. Mladí, čo znamená tak do 30 rokov, ocenia, že je to vtipné. Potom bol komentár, prečo si robíme srandu z Kozáka, že to sa nepatrí. Ale my sme si nechceli v podstate robiť srandu z Kozáka, pretože to je skôr sranda na tých futbalistov. Od začiatku sme si povedali, že my nechceme, aby bol on nejako zosmiešnený. Ono tie komentáre sú rôzne, ale podľa toho sa človek nemôže riadiť, si myslím, lebo v dnešnej dobe je veľa takých, čo vám nedopraje a ťažko sa im všetkým prispôsobiť.“

Plánujete niečo podobné aj do budúcna? Čo môžeme očakávať?

„Určite plánujeme niečo podobné aj do budúcna, pretože tento typ videí máme veľmi radi. Určite budeme sledovať, čo sa deje vo svete a nebudeme to nechávať len tak bez odozvy (smiech). Takže ak sa niečo stane a nebude to nasilu a príde nám to vtipné, tak určite niečo také môžete čakať. Ale prezradím, že na našom kanáli budú aj rôzne iné veci aj so známymi osobnosťami. Snáď čoskoro sa na tom bude robiť.“