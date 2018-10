Parfumérka pozná tajomstvá vôní a do flakónov zamyká príbehy

Košičanka sa dostala do prestížneho svetového klubu.

28. okt 2018

KOŠICE. Do sveta vôní tých najkvalitnejších značiek sa dostala aj Košičanka. Eva Škovranová je stále jediná Stredoeurópanka, ktorá prenikla medzi špičku niche alebo umeleckých parfumérov.

Ich vône vznikajú v malých, často rodinných dielňach s využitím tých najvzácnejších ingrediencií.

Jedna z vôní úspešnej Košičanky sa nedávno stala objavom roka na ruskom trhu.

Román a film Parfum neklamú

Spisovateľ Partick Süskind vo svojom románe Parfum vyrozprával príbeh muža, ktorý vďaka svojmu citlivému čuchu vyrábal neprekonateľné vône.

Opísal, ako Jean-Baptiste Grenouille získaval esencie z kvetov a neskôr aj z tiel mladých dievčat, ktoré to však stálo život. Preto aj podtitul znel – Príbeh vraha.

Nemecký režisér Tom Tykwer ho spracoval do filmovej podoby. Kto ho videl, aspoň trochu nazrel do zákulisia výroby parfumov a vie si predstaviť, ako ten postup vyzeral.

„Takýto proces v parfumérčine naozaj funguje, volá sa ´enfleurag´.Získava sa ním vôňa z veľmi krehkých a jemných kvetov. Iné formy spracovania by ju poškodili.V určitom pomere sa mieša bravčový tuk a hovädzí loj a táto zmes, keď sa nasaje, preberie vôňu fialky, narcisu či iného kvetu alebo ženského tela,“ vysvetľuje Eva.

Kráča v babičkiných šľapajach

Že je Eva parfumérka, nie je náhoda. Inšpiráciu našla u svojej babičky. Tá doma varila mydlo a vyrábala aj fialkové a ľaliové vody. Aj jej vnučka začínala mydlom, prešla na kozmetiku a skončila pri parfumoch.

„Jedna moja krásna spomienka z detstva je, že mi babka stále hovorila – ´Nebehaj bosá ani po vyhasnutej pahrebe, lebo si popáliš nohy.´ Ako dieťa som tomu nikdy nerozumela. Až vekom som pochopila tú obrovskú pravdu, lebo keď sa vám popol nalepí na nohy a potom sa tam dostane voda alebo pot, začne to reagovať na hydroxid draselný a začne to mydlovatieť. Je to zložka, z ktorej sa vyrába mydlo a môže popáliť nohy,“ vysvetľuje.

A zamýšľa sa nad tým, ako by dnes jej stará mama vnímala to, čo robí: „Asi by bola vystrašená. Na začiatku, z mydiel, určite nie. Ale vtedy nebolo jasné, aký rozmer moja práca naberie. Teraz by to asi vnímala s obavami.“ Možno ešte viac, keby počula názvy niektorých parfumov. Sú totiž aj také, čo sa volajú Námorná bitka, Pekelný oheň či Kardinálov hriech.

Slovensko nemá parfumovú kultúru

Eva pôsobí vo svete vôní deväť rokov. Polovicu z tohto času sa venuje výrobe parfumov.