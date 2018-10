Český policajt zbil v košickom byte svoju družku do krvi

Hádzal ju o zem, mlátil päsťami, skrvavená utekala na políciu bosá.

26. okt 2018 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. V byte na Komenského ulici v Košiciach došlo v sobotu večer okolo desiatej k brutálnemu útoku muža na jeho družku.

Ivana tvrdí, že ho prosila, aby ju nezabil, lebo majú spolu malé dieťa.

Skončila v nemocnici.

Spúšťačom bol spor o dieťa

„Napadol ma otec môjho dieťaťa. Je agresívny, pred dvoma rokmi mojej mame zlomil nos,“ začala svoje rozprávanie napadnutá Ivana.

O brutalite útoku svedčia rozsiahle podliatiny na celom tele, najviac postihnutá je oblasť hlavy.

„Máme rozsudoksúdu, kde sme sa dohodli, že každé dva týždne sa môže stretávať s naším čoskoro už trojročným synom. Celú sobotu ma provokoval, že on dieťa zoberie sám k jeho rodičom. Nesúhlasila som, viem, aký je, chcela som ísť s ním. Večer to vyvrcholilo, plakala som a on na mňa vrieskal. Už som aj bola zmierená s tým, že nech je po jeho, no neprestával, tak som mu povedala, nech opustí byt a ide preč. Vtedy sa na mňa vyrútil.“

To, čo podľa Ivany nasledovalo, bolo ako zo zlého sna. Tvrdí, že sa bála o život.