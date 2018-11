Nezávislá kandidátka na primátorku Košíc. Na svadbe mala Vaľovú, hlasuje so Smerom

Bašistová: Nie som smeráčka a zradkyňa, makám v parlamente a riešim veci pre mesto.

2. nov 2018 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ, Peter Jabrik

KOŠICE. Dosiaľ nevídaný predvolebný zvrat zažili v stredu Košice.

Ešte v pondelok večer (štyria z piatich, okrem Deča) súperili v predvolebnej diskusii v Tabačke.

Necelé dva dni nato štyria odstúpili v prospech jednej.

Boj o post primátora vzdali naraz štyria nezávislí kandidáti Ján Dečo, Richard Havrilla, Milan Lesňák i Miroslav Špak.

Zároveň vyjadrili podporu jedinej kandidujúcej žene – nezávislej Alene Bašistovej.

Na sociálnych sieťach i v diskusiách médií to vyvolalo búrlivú odozvu.

Kľúčovou témou bolo, či a kto je bielym koňom Smeru, komu toto prospeje, komu nie, nechýbala polemika o nezávislosti jednotlivých aktérov ani pripomenutie diania spred štyroch rokov.

Skonfrontovali sme niektoré Bašistovej výroky a činy z minulosti s tými súčasnými.

Vzdanie sa kandidatúry

Do povedomia košickej verejnosti sa dostala pred predchádzajúcimi komunálnymi voľbami, keď sa stala kandidátkou ambicióznej stredopravej Siete na primátorku.

November 2014 – Bašistová a jej tím len šesť dní pred vzdaním sa kandidatúry v prospech Rudolfa Bauera (KDS) predostreli stredopravým stranám návrh povolebnej spolupráce, ktorého hlavnými bodmi boli „vylúčenie spolupráce so Smerom v meste i mestských častiach a vytvorenie spoločného pravicového klubu v mestskom zastupiteľstve“.

V nedeľu 9. 11. 2014 to vzdala s tým, aby sa netrieštili sily pravice v Košiciach.

„Je to moje osobné rozhodnutie,“ vyhlásila.

Vtedajší stranícky šéf Radoslav Procházka reagoval, že ho jej odstúpenie prekvapilo, ale úplne mu rozumie.

Bauer napokon prehral s vtedy úradujúcim primátorom Richardom Rašim (Smer).

September 2018 – Bašistová sa o primátorskú stoličku uchádza opäť.

V predvolebnom rozhovore sa vrátila k svojmu vzdaniu sa kandidatúry spred štyroch rokov: „...strana ma akoby stiahla z volieb... Svojím odstúpením som musela rešpektovať kolektívne rozhodnutie orgánov strany Sieť, hoci som s ním nebola stotožnená. Za toto rozhodnutie nesie zodpovednosť strana ako taká a nie ja...“

Dodala, že ju mrzí, že ľudia ju aj pre tento krok označujú na rôznych diskusiách za zradkyňu a smerácku posluhovačku, zberačku hlasov a podobne.

„Vôbec to tak nie je. Dnes idem do volieb sama za seba a nemusím sa podriaďovať rozhodnutiu nejakej strany. Iba ja som zodpovedná za to, čo robím, hovorím a konám.“

Opätovné odstúpenie pred voľbami už vylučuje. „Teraz sa nič také nebude opakovať.“

Odmieta tiež, že by jej úlohou bolo zobrať hlasy iným pravicovým kandidátom.

„To vôbec nie je pravda. Som a zostanem nezávislá kandidátka na primátora. Závislá som iba na svojom svedomí, na ničom inom. Nekandidujem proti niekomu, aby som mu zobrala hlasy, ale za seba a za Košičanov. Idem sa uchádzať o hlasy Košičanov a nie s nimi kšeftovať.“

Aktuálna otázka Korzára a odpoveď Bašistovej

V roku 2014 ste tvrdili, že vzdanie sa kandidatúry v prospech Bauera je vaše osobné rozhodnutie. Teraz ste sa vyjadrili, že vás vtedy stiahla strana Sieť a ona je za to zodpovedná, nie vy. Čo z toho je vlastne pravda?