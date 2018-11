Televízny štáb z Košíc sa dostal do archívov KGB v Kyjeve

Ukrajincov, ktorí nesúhlasili s okupáciou Československa, trestali.

4. nov 2018 o 0:00 Tatiana Snitková

Na Ukrajine pred tromi rokmi prijali zákon, ktorý umožňuje vstup do archívov KGB, ukrývajúcich mnoho tajomstiev. Dostal sa tam aj štáb z Redakcie národnostného vysielania Slovenskej televízie RTVS, redaktorka Ľuba Koľová a kameraman Richard Šuster, ktorí sa zúčastnili na medzinárodnom workshope Archívy KGB pre médiá.

Boli ste jediní zástupcovia slovenských médií. Ako ste sa dostali na takéto podujatie?

– Dlhé roky sa venujem problematike optantov. Sú to ľudia, ktorí v roku 1947 dobrovoľne odišli zo Slovenska na Ukrajinu. Bolo ich asi 12-tisíc, väčšinou Rusínov. Potom už nemali možnosť vrátiť sa, lebo sa stali občanmi Sovietskeho zväzu. Až v 60. rokoch sa to niektorým podarilo. Jedným z nich bol aj Michal Šmigeľ. Jeho predkovia odišli a on sa na Ukrajine narodil. Dnes je dekan na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a venuje sa tejto téme. Tak sme sa aj spoznali a teraz nám sprostredkoval pozvanie na toto podujatie.

Zaujímavý bol už prílet na kyjevské letisko. Mnoho delegátov s názvami rôznych cestovných kancelárií tam čakalo na svojich klientov. A medzi nimi sa vynímal muž s tabuľkou s nápisom Archívy KGB pre médiá.

Okrem nás prišli do Kyjeva novinári z Poľska, dvaja zástupcovia médií z Česka, jeden z nich bol z Českého rozhlasu a domáci žurnalisti. Podmienkou účasti bolo ovládanie ruského jazyka. Stretnutie sa mohlo uskutočniť len vďaka podpore Medzinárodného Vyšehradského fondu, inak by organizátori na to nemali prostriedky.

Prečo sa vlastne Ukrajinci rozhodli zorganizovať takéto podujatie? Čo bolo jeho cieľom?

– V roku 2015 na Ukrajine prijali zákon o prístupe k archívom represívnych orgánov totalitného komunistického režimu. Navrhovatelia zákona vychádzali zo skúseností Slovenska, Česka i Poľska.

Ukrajinské archívy KGB, teda Výboru štátnej bezpečnosti, sú prvé v bývalých krajinách Sovietskeho zväzu, ktoré sú úplne sprístupnené. Veľa dokumentov, ktoré tu odtajnili, je stále v Rusku štátnym tajomstvom. Ukrajinci to nepovažujú za logické. Sú to dokumenty o prenasledovaní nevinných ľudí a ide o milióny strán.