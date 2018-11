Brutálne týraná sučka Elizabeth našla nový domov v Nemecku

Zbitej a zviazanej pod mostom jej hrozila smrť, teraz si užíva lásku.

5. nov 2018 o 16:44 Róbert Bejda

KOŠICE. Na prelome augusta a septembra šokoval nielen milovníkov psov príbeh sučky, ktorú našli v zúboženom stave v katastri obce Sokoľany v okrese Košice-okolie.

Ležala pod mostom, drôtom mala previazané nielen laby, ale aj papuľu.

Našťastie sučku, ktorá dostala meno Elizabeth, sa nielenže podarilo zachrániť pred istou smrťou, ale aj vypátrať a obviniť páchateľov.

Kým tí ešte na svoj trest čakajú, sučke sa život otočil o 180 stupňov.

Má nových majiteľov a zaujímavé je, že nový domov našla až v Nemecku.

Hrozila jej smrť

O hrôzostrašnom náleze informoval ešte v auguste košický útulok Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov (UVP).

„Fenočka zviazaná ako mech odpadu. Na jej pohľad plný bolesti nikdy nezabudneme. Čakala na smrť... Labky a papuľka previazané drôtom až do kostí. Vysilená, umučená čakala na svoju záchranu podľa odhadu veterinárky tri až štyri dni," informoval UVP.

Sučku previezli k veterinárovi, kde ju ošetrili, napojili na infúzie a hospitalizovali. Tam dostala meno Elizabeth.

Kým sa v útulku zotavovala, polícia rozbehla vyšetrovanie vo veci prečinu týrania zvierat spáchaného formou spolupáchateľstva. Po čase sa podarilo stotožniť dvoch páchateľov.

Vo väzbe neskončili

Bratia Adrián (18) a Adam D. (15) boli obvinení, že obzvlášť krutým a surovým spôsobom týrali sučku nemeckého ovčiaka menom Tina.

Kovovým poplastovaným drôtom, silonovým lankom a časťou silonových pančuchových nohavíc jej zviazali nohy aj pysk, čím jej znemožnili pohyb aj prijímanie potravy i tekutín.

Takto znehybneného psa potom hodili do kanalizačnej šachty, hlbokej asi 5 metrov. Sučke tak spôsobili dehydratáciu a otvorené rany na čeľusti, chrbte nosa i všetkých končatinách.

Niektoré z rán odhaľovali nervy, šľachy, kosti aj svalovinu. Boli silno kontaminované, s prítomnosťou hnisu, odumretého tkaniva a s larvami múch.

Hoci prokurátor navrhol väzobné stíhanie, Okresný súd Košice-okolie chlapcov prepustil na slobodu. Obaja sa k činu priznali a svoje konanie vysvetlili tým, že nemali prostriedky starať sa o psa, preto sa ho rozhodli zbaviť.

Keďže prokurátor sťažnosť nepodal, mladíci sú stíhaní na slobode. Hrozí im trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Odkaz cez facebook

Súd ešte o treste nerozhodol, no sučka už pomaly na prežité udalosti zabúda. Ako jej noví majitelia informujú cez sociálne siete, žije v krásnom rodinnom dome.

„Môj príbeh začal 20. augusta, keď ma našli pod mostom zviazanú," oslovuje sučka svojich fanúšikov.

„Dostala som krásne meno Elizabeth a tak ma spoznali tisícky ľudí. Každý deň ste sledovali moje pokroky, liečbu a všetko ste prežívali so mnou. Spoznala som veľa dobrých ľudí a ich láskavé ruky mi ukázali iný svet, aký som doteraz nepoznala. Podporili ste ma finančne, emocionálne a dostalo sa mi veľa lásky. Mnoho z Vás mi ponúklo svoje srdce, svoj domov a ja som Vám nesmierne vďačná za všetko. V mojom i mene celého útulku UVP Vám patrí obrovské ĎAKUJEM. Moje rany na tele sa zahojili, moja duša a srdce sa naplnili nádejou a láskou.

Prešli dva mesiace a pätnásť dní a ja som DOMA.

Môj domov sa mi páči od prvého momentu. Je to krásny dom s veľkou záhradou. Moja rodinka je manželský pár s dospelým synom. Predtým mali stále veľkých psíkov, a tak vedia čo potrebujem. Moja panička pracuje len pár hodín do týždňa, takže máme na seba kopec času.

A kde bývam? V Nemecku. Áno, cestovala som až tak ďaleko. Určite sa opýtate prečo, chápem Vás, a preto sa vám to pokúsim vysvetliť.

Mala som plno záujemcov zo Slovenska aj z Čiech. Hlavne po odvysielaní reportáže v médiách. V tom čase som však ešte nebola na adopciu, ešte nikto nevedel ako sa budem po tom všetkom, čo som prežila správať a ako dlho sa budú liečiť moje rany na tele aj na duši. Mnohých záujemcov chytil za srdce môj silný príbeh. Ale bolo potrebné počkať. Po pár týždňoch, keď som sa zo všetkého dostala, bol čas na hľadanie domova. Útulok poprosil o pomoc aj zahraničnú organizáciu, s ktorou roky spolupracuje. Ozvalo sa niekoľko záujemcov, už nie taký počet ako predtým. A tak sa začal výber ideálneho domova, aby som si so svojou rodinou sadla a aby sme boli spolu šťastní už navždy. Keďže som nemecký ovčiak, tak to bolo o to ťažšie, pretože ešte stále prevláda názor, že patríme len na dvor...

Útulok pre mňa chcel normálny život a milujúcu rodinu. Po dôkladnom zvážení sa vybrala rodina v Nemecku. Majú tu prísne zákony na ochranu zvierat a mnoho možností na život so psíkom.

Prišla som sem cez overenú organizáciu, s ktorou môj útulok spolupracuje už dlhé roky a mnoho ďalších útulkov tiež. Prevoz je kontrolovaný RVPS, ktorý aj vydáva dokument TRACES a všetko prebieha v súlade so zákonom.

Môj nový domov bol najprv osobne preverený členkou organizácie, spoznala všetkých rodinných príslušníkov, oboznámila sa s ich režimom, podmienkami a až tak som sem pricestovala. Celý môj nasledujúci život bude pod ich ochrannými krídlami. A keby sa čokoľvek stalo, sú tu pre mňa.

Pevne verím, že pochopíte rozhodnutie útulku, pretože o nič iné im nešlo, len o moje dobro," tvrdí "Elizabeth" na facebooku.

V závere sučka píše, že nikdy nezabudne, čo všetko pre ňu dobrí ľudia urobili a že stále budú v jej srdci.

A pripojila aj fotky z jej prvého dňa v novom domove.

Elizabeth v novom domove. (zdroj: FB)