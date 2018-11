Odborári v Košiciach protestovali za zvýšenie miezd

Podľa nich štvrtina východniarov zarába len 460 eur v čistom.

6. nov 2018 o 12:19 (aktualizované 6. nov 2018 o 14:33) SITA, TASR

KOŠICE. Členovia Odborového zväzu (OZ) KOVO z Košického a Prešovského kraja odmietajú naďalej tolerovať nespravodlivé prerozdeľovanie vytvoreného bohatstva v neprospech zamestnancov u značnej časti zamestnávateľov.

Požadujú spravodlivú mzdu za odvedenú prácu zabezpečujúcu zamestnancom a ich rodinám dôstojnú životnú úroveň.

Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré v utorok na verejnom zhromaždení v Košiciach prečítala podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková a schválili ho účastníci protestného zhromaždenia na podporu kolektívneho vyjednávania a proti nízkym mzdám.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Žiadajú koniec politiky nízkych miezd

Účastníci zhromaždenia podporujú kolektívnych vyjednávačov na všetkých úrovniach a požiadavky na rast miezd.

Vyzývajú všetkých členov odborov a zamestnancov, aby sa zapojili do aktivít na presadenie svojich požiadaviek v kolektívnom vyjednávaní, vrátane najkrajnejšieho prostriedku, ktorým je štrajk.

Vyzývajú zamestnávateľov, aby v záujme rastu a prosperity Slovenska opustili politiku nízkych miezd a lacnej pracovnej sily.

Na zhromaždení sa podľa organizátorov zúčastnilo okolo 250 ľudí, podľa odhadu novinárov ich bolo vyše 150.

Koľko zarábajú východniari

Člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica uviedol, že na východe Slovenska až 50 percent zamestnancov poberá mesačne mzdu okolo 600 eur v čistom a 25 percent dokonca len 460 eur v čistom.

Zdôraznil, že štvorčlenná rodina by mala dosahovať minimálny mesačný príjem vo výške 1 500 eur, a ak je v rodine vysokoškolák, tak ešte viac o dvesto eur mesačne.

Machyna nechce znižovanie odvodov

Predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna uviedol, že úroveň produktivity práce na Slovensku dosahuje 80 percent z úrovne EÚ, no mzdy za tými európskymi ďaleko zaostávajú.

Dodal, že podnikatelia dosahujú dobré zisky, ale mnohí z nich sa nechcú vo väčšej miere ako doteraz deliť o ne so svojimi zamestnancami.

Podľa neho nie je schodná cesta voziť na Slovensko lacnú pracovnú silu zo zahraničia, ale zamestnávatelia by mali začať ponúkať dobré mzdy za dobre odvedenú prácu, aby sa ľuďom oplatilo pracovať.

So znižovaním odvodov nesúhlasí, keďže by to ovplyvnilo sociálne a zdravotné poistenie či iné fondy.

"Keď si zoberieme združenú daňovú kvótu v rámci OECD, čo sa týka sociálnych odvodov, sme na štvrtom mieste od konca. Tie odvody nie sú až také vysoké," uviedol s tým, že v priemysle tvoria mzdové náklady z celkových nákladov približne sedem percent.

"Čiže, keď dnes zdvihnem mzdy o desať percent, náklady zamestnávateľa stúpnu o 0,7 percenta. To vie kedykoľvek zabezpečiť," povedal.

Odborári chcú diskutovať aj o znižovaní nadčasov, nočných zmien aj pracovného času. Tvrdia, že to má negatívny vplyv na rodinu. Inšpirujú sa pritom krajinami západnej Európy.

"Na Slovensku pracuje 23 percent ľudí v nočných zmenách a v nepretržitej prevádzke. V západnej Európe je to šesť percent. V mnohých firmách robia v noci len štyri hodiny," uzavrel Machyna.

Doplnil, že protestno-podporné zhromaždenie v Košiciach je prvým v rámci tohtoročnej kampane za zvýšenie miezd, ako aj vyjadrením podpory kolektívnemu vyjednávaniu, ktoré sa práve rozbieha.

Podobné zhromaždenia OZ KOVO plánuje zorganizovať aj v ďalších regiónoch Slovenska.