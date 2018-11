Podporovatelia Bašistovej sú stále platnými kandidátmi na primátora

O svojom odstúpení volebnú komisiu neinformovali.

6. nov 2018 o 13:12 (aktualizované 6. nov 2018 o 14:44) Michal Lendel

KOŠICE. Štvorica ašpirantov na post primátora Košíc, ktorá minulý týždeň deklarovala svoje odstúpenie od kandidatúry a následne vyjadrila podporu Alene Bašistovej (nezávislá), je stále v hre o funkciu prvého muža Košíc.

Ani po týždni od tohto vyhlásenia Ján Dečo, Richard Havrilla, Milan Lesňák a Miroslav Špak (všetci nezávislí) totiž neoznámili svoje rozhodnutie volebnej komisii.

Mená štvorice nezávislých sú tak aj naďalej uvedené v Zozname zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Košice, ktorý je zverejnený na oficiálnej stránke magistrátu.

Stále platným kandidátom sa čas kráti

Informáciu o tom, že Dečo, Havrilla, Lesňák a Špak sú riadnymi kandidátmi, nám potvrdil aj zapisovateľ mestskej volebnej komisie Stanislav Takáč.

„Zatiaľ neevidujeme vzdanie sa kandidatúry na post primátora ani od jedného z uvedených kandidátov. Z legislatívno-právneho pohľadu sú to teda aj naďalej platní kandidáti,“ poznamenal.

Pripomenul tiež, že štvorici sa na tento krok čas kráti, pretože odstúpiť môžu iba do 48 hodín pred začatím volieb.

„Formálne má ktorýkoľvek kandidát na odstúpenie čas do štvrtka 7.00 hod. No ideálne by bolo, ak by sme o tom vedeli už v stredu večer.“

Obyvateľ: Svojimi tvrdeniami zavádzali verejnosť

Jeden z Košičanov, ktorý nás na situáciu upozornil, vyčíta podporovateľom Bašistovej, ale aj jej samotnej, že zavádzali verejnosť.

„Doteraz neboli volebnej komisii doručené žiadosti o vzdaní sa štyroch kandidátov. Úradne sú títo štyri ľudia naďalej platnými kandidátmi na primátora mesta Košice. Pani profesorka Bašistová, možno z neznalosti, možno z nedôslednosti, klamala v priamom prenose obyvateľstvo Slovenskej republiky,“ myslí si obyvateľ mesta.

Korzáru zatiaľ ani jeden z dotknutých adeptov na primátora neodpovedal.

Na vzniknutú situáciu zareagovala iba Bašistová, ktorá prezradila, že jej podporovatelia sa chystajú v stredu spoločne celú vec vyriešiť.

„Verejnosť nezavádzame, dodržujeme legislatívne lehoty,“ doplnila.