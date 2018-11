Podporovatelia Bašistovej už aj oficiálne nie sú kandidátmi na primátora

O svojom odstúpení volebnú komisiu informovali v utorok.

6. nov 2018 o 13:12 (aktualizované 6. nov 2018 o 19:41) Michal Lendel

KOŠICE. Štvorica ašpirantov na post primátora Košíc, ktorá deklarovala svoje odstúpenie od kandidatúry a následne vyjadrila podporu Alene Bašistovej (nezávislá), bola ešte v utorok v hre o funkciu prvého muža Košíc.



Ani po týždni od tohto vyhlásenia Ján Dečo, Richard Havrilla, Milan Lesňák a Miroslav Špak (všetci nezávislí) totiž neoznámili svoje rozhodnutie volebnej komisii.

Mená štvorice nezávislých sa tak nachádzali aj v Zozname zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Košice, ktorý bol ešte poobede zverejnený na oficiálnej stránke magistrátu.

Kandidátom sa čas krátil

Informáciu o tom, že Dečo, Havrilla, Lesňák a Špak boli v tom čase riadnymi kandidátmi, nám potvrdil aj zapisovateľ mestskej volebnej komisie Stanislav Takáč.

„Zatiaľ neevidujeme vzdanie sa kandidatúry na post primátora ani od jedného z uvedených kandidátov. Z legislatívno-právneho pohľadu sú to teda aj naďalej platní kandidáti,“ poznamenal v utorok okolo poludnia.

Pripomenul tiež, že štvorici sa na tento krok čas krátil, pretože odstúpiť mohli iba do 48 hodín pred začatím volieb.

„Formálne má ktorýkoľvek kandidát na odstúpenie čas do štvrtka 7.00 hod. No ideálne by bolo, ak by sme o tom vedeli už v stredu večer.“

Obyvateľ: Svojimi tvrdeniami zavádzali verejnosť

Jeden z Košičanov, ktorý nás na situáciu upozornil, vyčítal podporovateľom Bašistovej, ale aj jej samotnej, že zavádzali verejnosť.

„Doteraz neboli volebnej komisii doručené žiadosti o vzdaní sa štyroch kandidátov. Úradne sú títo štyri ľudia naďalej platnými kandidátmi na primátora mesta Košice. Pani profesorka Bašistová, možno z neznalosti, možno z nedôslednosti, klamala v priamom prenose obyvateľstvo Slovenskej republiky,“ uviedol obyvateľ mesta po tom, ako odhalil nezrovnalosť.

Ako informovala facebooková stránka Aleny Bašistovej v utorok podvečer, štvorica kandidátov napokon odstúpila oficiálne až v tento deň.

„Verejnosť nezavádzame, dodržujeme legislatívne lehoty,“ doplnila Bašistová pre Korzár ešte pred aktom oficiálneho odstúpenia jej podporovateľov.

Dečo ako poslanec skončiť nemusí

Volebná komisia neevidovala počas utorka ani stiahnutie kandidáta na mestského poslanca Jána Deča, ktorý okrem postu primátora ako nezávislý kandidoval aj za poslanca, no so straníckou podporou OĽaNO, Sme rodina, Zmena zdola a Demokratická strana.

Stiahnutie Deča zo svojej kandidátky avizovalo v pondelok hnutie OĽaNO.

Tu však Takáč dodal, že ak kandidáta podporuje viacero politických subjektov, na to, aby nemohol kandidovať, je potrebné odstúpenie všetkých strán, ktoré mu dali dôveru. Teda nie len hnutia OĽaNO.