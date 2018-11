Zlaté padáky: Trebuľa po župných voľbách predĺžil kolektívnu zmluvu

Trnka: Ak by to neurobil, ušetrili by sme polovicu.

8. nov 2018 o 0:00 Jana Ogurčáková

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Pred rokom nahradil Trnka Trebuľu vo funkcii župana. Ešte pred odchodom na dôchodok podpísal kolektívnu zmluvi na nasledujúci rok.(Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)