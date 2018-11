Kozák sa s Hapalom nestretol. Na diskusiu vraj treba dvoch

V košickom futbale poradí, ale priamo sa angažovať nebude.

8. nov 2018 o 13:17 Kristián Sabo

V areáli Základnej školy na Janigovej ulici v Košiciach vo štvrtok začali so stavbou futbalového ihriska s umelou trávou. Prišiel aj bývalý reprezentačný tréner JÁN KOZÁK, ktorý sa vyjadril aj k nedávnej futbalovej minulosti či prítomnosti.

Už ste sa stretli s novým reprezentačným trénerom Hapalom?

„Ja som sa s ním nestretol. A prečo by som mal? Nepozval ma, je to skúsený tréner. Má svoju hlavu a žiaden tréner nechce byť ovplyvňovaný názormi iných.“

Určite by ste mu ako úspešný reprezentačný kormidelník poradili...

„Radiť je jedna vec, ale život je iný. Najprv musí byť človek, ktorý chce počúvať.“

Čo hovoríte na Hapalovu nomináciu pre blížiace sa zápasy?

„Je to jasný dôkaz toho, že na malom Slovensku nie je toľko hráčov, ktorí spĺňajú najprísnejšie kritériá reprezentanta. Jeho zostava je toho dôkazom. Sú tam prakticky všetko hráči, ktorých sme mali aj my. Aj Miňo Stoch, ktorý bol v národnom mužstve aj počas môjho pôsobenia. Je to výber najkvalitnejších hráčov.“

Neprekvapila vás nominácia Stocha?