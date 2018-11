Policajtov v Košickom kraji riadi nový šéf, prišiel z Trebišova

Bývalý riaditeľ Juraj Leško odišiel na vlastnú žiadosť.

9. nov 2018 o 11:43 (aktualizované 9. nov 2018 o 12:38) Kristián Sabo

KOŠICE. Na polícii došlo k zmene. Novým riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach sa stal Radoslav Fedor.

Predtým pôsobil vo funkcii okresného riaditeľa Okresného riaditeľstva (OR) PZ v Trebišove.

Na poste najvyššieho šéfa polície v kraji nahradil Juraja Leška.

„K zmene riaditeľa KR PZ Košice došlo k prvému novembru. Predchádzajúci riaditeľ Juraj Leško je na Úrade medzinárodnej policajnej spolupráce, na oddelení policajných pridelencov a mierových misií. Aktuálne je v programe na prípravu na policajného pridelenca. Postu krajského riaditeľa sa vzdal na vlastnú žiadosť,“ informovalo nás oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru SR.

Fedor: Ľudia sú barometer

„V rámci OR PZ Trebišov som pôsobil 26 rokov, z toho ako okresný riaditeľ sedem. Prešiel som si v podstate všetkými zložkami polície od najnižších, takže veľmi dobre viem, kde je čo vylepšovať. Momentálne sa zoznamujem so situáciou vo všetkých okresoch kraja. Ako problém vidím skutočnosť, že v dohľadnom čse pomerne dosť policajtov odchádza do výsluhového dôchodku a bude ich potrebné nahradiť,“ vysvetlil Radoslav Fedor.

Dodal, že aj čo sa týka bezpečnosti či nehodovosti je čo zlepšovať.

„Čísla ani percentá nie sú pre mňa prioritou. Vždy sú rezervy a ja budem spokojný vtedy, ak sa budú ľudia cítiť bezpečne. Oni musia mať ten pocit, oni sú najdôležitejším barometrom.“

