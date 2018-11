Východniari protestovali v Košiciach a v Kežmarku (minúta po minúte)

Do ulíc ich vyhnala šikana.

16. nov 2018 o 17:12 (aktualizované 16. nov 2018 o 18:00) Róbert Bejda, Jana Ogurčáková, Monika Almášiová

Dianie sme sledovali minútu po minúte:

19.30 Minútu po minúte sme ukončili.

19.25 Dav sa pomaly rozchádza, ľudia ešte postávajú v hlúčikoch a vedú živé debaty o tom, čo odznelo na pódiu. Témou debát je aktuálna politická situácia, ale Košičania sa bavia aj o nedávnych komunálnych voľbách.

19:20 Protest sa končí štátnou hymnou, ktorú mnohí prítomní spievajú. Podľa odhadu sa akcie zúčastnilo vyše 2000 ľudí.

19:15 Ján Gálik zvolal na pódium dnešných rečníkov a dobrovoľníkov. Kristína Neuwirthová číta ich spoločné prehlásenie. Staršia generácia bojovníkov za slobodu združených v Občianskom fóre a Verejnosti proti násiliu symbolicky odovzdala štafetu mladším.

19:10 Člen koordinačného tímu Občianskeho fóra Daniel Liška začína svoje vystúpenie vetou: „Po Slovensku mátoží strašidlo.“ Dav spontánne kričí: Robert Fico! Robert Fico!

19:05 Matúš Kolesár spieva pieseň Sľúbili sme si lásku. Dav štrngá kľúčmi a svieti mobilmi.

19:04 V dave protestujúcich je aj novozvolený košický primátor Jaroslav Polaček.

19:00 Dušan Karolyi pripomína, čo všetko už ľudia v uliciach dokázali. „Keď sa po smrti Jána a Martiny začali prvé protesty premiérom bol Fico, ministrom vnútra Kaliňák, Gašpar šéf polície a Kočner pobehoval po slobode a robil svoje kšefty. Ani najväčší optimisti by si nepomysleli, že o niekoľko mesiacov sa táto bilancia zmení. Nič z toho by sa neudialo keby ľudia v takom masívnom počte neprišli.“

18:55 Vysokoškolská pedagogička Mária Gamcová, ktorá bola v roku 1989 členkou Občianskeho fóra hovorí, že je sklamaná, čo zažila za 29 rokov. „Praktiky ŠTB poznám osobne. Novodobé technológie a sociálne siete prinášajú ešte viac nebezpečenstva. Ale ak budeme slušní, budeme dodržiavať morálne zákony a právne predpisy, raz sa budeme mať lepšie.“

18:45 Miro Polák v 1989 mobilizoval študentov v študentskom hnutí. Vo svojej reči prelomil ťaživú atmosféru vtipom: „Viete aký je rozdiel medzi celou v Leopoldove a bytom v Bonaparte? Žiadny. Ani z jedného sa nedá odísť.“ Odmenou mu bol smiech a potlesk.

18:35 Sme tu zadarmo! Kričia ľudia. Ale nie nadarmo! Zakričal jeden z protestujúcich.

18:30 Organizátor zhromaždenia Ján Gálik hovorí o zážitku spred začiatku dnešného stretnutia. „Prišla za mnou dôchodkyňa, ktorá nevie používať internet banking. Prispela nám päťdesiatimi eurami. Chcel by som poďakovať všetkým vám, lebo platforma Za slušné Slovensko funguje na vašich pleciach. Robíme to všetko zadarmo. Nikto nás nefinancuje, financujete nás vy.“

18:25 Dav štrngá kľúčmi, ako spomienka na november 1989.

18:20 Fico, do basy! Fico, do basy! Skanduje niekoľko tisíc ľudí počas príhovoru kazateľa Daniela Pastirčáka.

18:19 Daniel Pastrirčák, zakladajúci člen Občianskeho fóra, spomína, ako ho pred 40 rokmi vypočúvala ŠTB, pre výstavu obrazov, ktorá bola označená za protištátnu. „Keď poslanec Fico obvinil organizátorov zhromaždení, že za Sorosove peniaze organizovali štátny prevrat, mal som pocit déjà vu. Pán Fico, ak by to bolo vo vašej moci, dali by ste organizátorov naozaj zavrieť,“ pýta sa básnik a spisovateľ.

18:17 Na košické zhromaždenie dozerá polícia aj záchranári. Organizátori pripravili pre ľudí teplý mätový čaj.

18:15 Nálada je pokojná a súdržná. Ľudmila Benková spieva pieseň Karla Kryla. Viacerí ľudia spievajú spolu s ňou.

18:10 Ako prvý vystúpil básnik Tomáš Straka. Zarecitoval báseň na počesť Jána a Martiny. Jej témou bola najmä demokracia. „Demokracia nie je len deň v kalendári. Nie je to niečo, že odteraz sme slobodní a predtým sme neboli. O demokraciu treba bojovať každý deň.“

18:05 Zhromaždenie sa začalo minútou ticha za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú.

17:45 Pred pódiom na Dolnej bráne sa zhromaždilo zatiaľ niekoľko sto ľudí. Z reproduktorov hrá Marta Kubišová, napriek nepríjemne chladnému počasiu prichádzajú ďalší Košičania.

video //www.sme.sk/vp/37207/

Čo predchádzalo piatkovému protestu

Aktivisti v uplynulých dňoch upozornili na údajnú šikanu zo strany Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorá ich začala predvolávať pre anonymné trestné oznámenie, v ktorom sú obviňovaní zo štátneho prevratu a platenia zo zahraničia.

Od členov iniciatívy za Slušné Slovensko žiadala NAKA výpisy z ich osobných účtov a hovorilo sa aj o sledovaní aktivistov.

Iniciatíva Za slušné Slovensko preto na piatok zvolala ďalšie zhromaždenia vo viacerých mestách od Bratislavy až po Košice. Organizátori si tiež pripomenú aj udalosti z novembra 1989.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Priestor na košickom pódiu dostanú hlavne ľudia z revolučného hnutia Verejnosť proti násiliu a Občianskeho fóra.

Zhromaždenie sa na východe uskutoční aj v Kežmarku.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: NAKU zamestnali konšpiračné teórie. Východniari vyrazia do ulíc

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Slovenskí novinári: Odmietame Ficove útoky