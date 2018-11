Nový košický primátor Polaček chce zmeniť rokovací poriadok

Polaček nevylúčil spoluprácu s bývalými primátormi Košíc.

18. nov 2018 o 0:00 TASR

KOŠICE. Zmeniť niektoré body rokovacieho poriadku plánuje novozvolený primátor Košíc Jaroslav Polaček už na slávnostnom ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve (MsZ).

Ako potvrdila hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová, konať sa bude 10. decembra.

Polaček išiel do komunálnych volieb spolu s tímom ľudí tzv. fungujúce Košice.

Ako povedal, do mestského zastupiteľstva sa z neho dostalo 18 kandidátov.

"Som presvedčený, že tú väčšinu v zastupiteľstve by sme mali mať, tým pádom by sme mohli hneď prvé MsZ urobiť ako pracovné," povedal s tým, že by na ňom chcel hovoriť napríklad o rokovacom poriadku či komisiách.

Čo sa týka zasadnutí mestského parlamentu, chce ich zvolávať častejšie než doteraz.

Doposiaľ poslanci rokovali každé tri mesiace, čo je najdlhší možný interval.

"Tiež chcem, aby sme mali počas rokovania vyhradený čas, resp. nový paragraf - Slovo pre občana. Funguje to vo viacerých mestách. Teraz občan nevie vystúpiť na MsZ k ľubovoľnej téme," dodal s tým, že zmenou by mal prejsť aj pravidelný bod s názvom Rôzne, v rámci ktorého mohli poslanci doposiaľ hovoriť len o kultúrnych podujatiach.

Toto obmedzenie chce odstrániť.

Hromadne prepúšťať neplánuje

Zamestnancov mestského úradu ubezpečuje, že nehrozí hromadné prepúšťanie.

Podľa neho sa poctiví ľudia, ktorí na košickom magistráte odpracovali dlhé roky a práce sa neboja, nemajú čoho báť.

"Vážim si takzvanú inštitucionálnu pamäť," dodal však s tým, že ako primátor musí mať dôveru napríklad v právne oddelenie, oddelenie verejného obstarávania, v kanceláriu primátora.

"Nebudem tajiť, že aby som mohol robiť svoju robotu, na magistrát potrebujem dostať približne desať ľudí," uzavrel Polaček. Meniť chce aj riaditeľov mestských podnikov.

Novozvolený primátor zároveň nevylúčil prípadnú spoluprácu s bývalými primátormi Košíc, keďže podľa neho každý z nich zanechal v meste aj niečo dobré.

Pozerať sa chce dopredu - okrem protikorupčného auditu, ktorý plánuje zrealizovať.