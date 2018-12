Cesta pod Everest: Zabudnite na stratený raj, komercia je všade

Košičan vystúpil do základného tábora najvyššej hory sveta.

1. dec 2018 o 0:00 Róbert Bejda

Cieľ treku - základný tábor Everestu. Ivan so sprievodcom. Druhý vrch zľava Everest so snehovým závojom.(Zdroj: Archív I.H.)

KOŠICE. Stredoázijský miništát Nepál navštevujú najmä horolezci, aby sa pokúsili zdolať niektorú z himalájskych osemtisícoviek.

Radi ho však spoznávajú aj obyčajní ľudia, ktorí s vrcholovým horolezectvom nemajú nič spoločné.

Patrí k nim aj Košičan Ivan Hajdu, ktorý sa s dcérou Michaelou a zaťom Gregorom vybral na cestu po Nepále a Indii.

Cieľ: základný tábor

V Himalájach si dali za cieľ vystúpiť aspoň do základného tábora Mount Evertestu (8 848 m), ktorý je vo výške 5 300 metrov.

Na klasické turistické povolenie sa dá dostať len tam, vyššie je už potrebné povolenie na výstup na vrchol.

To už je ale horolezectvo na najvyššej úrovni a za úplne iné peniaze.

„Ja osobne som zo skúsenosti z výstupu na Kilimandžáro vedel, že výstup ako taký je pri priemernej fyzickej kondícii zvládnuteľný. Problém môže predstavovať reakcia tela na nadmorskú výšku. A keďže vrchol Kilimandžára je o necelých 600 metrov vyššie ako základný tábor Everestu, bol som si istý, že tento problém by som nemal mať," spomína Košičan.

Najprv si vybrali na internete nepálsku agentúru, ktorá zabezpečuje všetko okolo treku: od preletu z Káthmandú do Lukly - kde sa trek začína, cez ubytovanie a stravu trikrát denne, služby sprievodcu a nosičov (tých si nevzali), až po všetky poplatky a vstup do Národného parku Sagarmatha, kde sa Everest nachádza.

Samotný trek trval 12 dní, s dvoma voľnými dňami na aklimatizáciu na určených miestach. Dopravu do Nepálu a späť si Slováci organizovali sami.

Samé klaksóny

„Po únavnom lete do Káthmándú z Londýna, cez Omán a New Delhi v Indii sme konečne pristáli v Nepále. Už pred letiskom a počas cesty do hotela na nás doľahla neskutočná premávka. Zmes chodcov, skútrov, rikší a áut, kto navštívil juhovýchodnú Áziu, vie, o čom hovorím. Najdôležitejšou súčiastkou u motoristov je bezpochyby klaksón – trúbi sa neprestajne a všade. Má to však aj svoj význam. Neviem, aké sú tam dopravné predpisy, ale dopravnú značku alebo semafor je vidno len na hlavnej dopravnej tepne," vraví Ivan.

„Môj prvý dojem z mesta bol taký, že je tam obrovské množstvo prachu. Všetko je zaprášené, hlavne pri cestách, vrátane ľudí, ktorí tam žijú. Predpokladám, že prach pochádza z prebiehajúcej 'výstavby'. Všade sa buď niečo stavia, niečo leží polozbúrané, iné je zasa nedostavané. A to hovorím o biednych príbytkoch, kde sa používa akýkoľvek materiál, ktorý je k dispozícii. Tiež je úplne normálne, že v meste sú aj hlinené cesty, a tým myslím v meste priamo, nie niekde na periférii. A stále tam sú aj budovy poškodené zemetrasením spred pár rokov."

Sex je bum-bum

Štvrť Thamel, kde boli Slováci ubytovaní, už bola podstatne pokojnejšia, ale len na tamojšie pomery.

Aj pri chôdzi peši sa bolo treba neustále obzerať a počúvať klaksóny.

A, samozrejme, pri tom odmietať všadeprítomných predavačov, ktorí sa snažia niečo predať, včítane drog a žien, ktoré ponúknu „bum-bum", čo je sex.

Obchody sú preplnené hlavne turistickým tovarom všetkých známych svetových značiek, no nie sú to pravé výrobky. Prvá vypýtaná cena sa väčšinou dá zjednať na polovicu.

„Spali sme v celkom slušnom hoteli s vlastnou toaletou a kúpeľňou za 8 dolárov na osobu a noc. Ceny pre turistov sú samozrejme vyššie než pre domácich. Všeobecne záleží, kde si to pivo alebo jedlo dáte, ale porovnateľné podniky sú tam pre nás drahšie ako u nás. Dobré pivo stojí 3 až 4 eurá, káva 2 eurá, jednoduché jedlo 5 eur," vysvetľuje Košičan.

Jedlá sú rovnaké ako inde v Ázii. No ak niekoho lákajú na mäso z jaka, takmer určite ide o klasickú hovädzinu. Mäso z jaka je totiž veľmi zriedkavé a málokde dostupné.

A kto si nechce presiliť žuvacie svaly, nemal by si dávať steak. Nevedia ho robiť a nemajú to správne mäso.

Problémy s odletom

Samotný trek sa začína preletom z Káthmándú do Lukly, na letisko Hillary-Tenzing, pomenované podľa prvých dvoch pokoriteľov Everestu.

Letisko v Lukle je jedno z najnebezpečnejších na svete.

Má krátku pristávaciu dráhu v údolí hôr – pristáva sa do kopca a vzlieta dole kopcom. Je vo výške 2 780 m, len pre malé lietadlá a piloti musia mať špeciálny výcvik.

„Aj preto je letisko otvorené len za dobrého počasia a ako sme sa presvedčili aj my, nie je také jednoduché sa do Lukly letecky dostať. Náš ranný let bol najprv pre nepriaznivé počasie odložený a do lietadla sme sa dostali až na obed. Let trvá len 45 minút a himalájske štíty sme mali už na dohľad, keď nám letuška s ospravedlňujúcim úsmevom oznámila, že kvôli zhoršeniu počasia v Lukle sa musíme vrátiť do Káthmándú a žiadne lety v ten deň už nebudú," opisuje Ivan strastiplnú cestu.