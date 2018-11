Miliardový priemyselný park pri Košiciach bude, aj bez BMW

Prísť by mohla Škoda, ktorá hlási expanziu na východ od českých hraníc.

20. nov 2018 o 18:10 (aktualizované 20. nov 2018 o 18:29) Michal Lendel

KOŠICE. Aj napriek tomu, že automobilka BMW závod pri Košiciach nepostaví, zdá sa, že Strategický park Haniska sa stane realitou.

Jeho vybudovanie schválila vláda ešte v apríli tohto roka.

Projekt výstavby novej priemyselnej zóny na viac ako 910 hektároch pôdy v katastri mesta Košice a obcí Haniska, Sokoľany, Valaliky, Geča a Čaňa sa hneď od začiatku stal významnou investíciou vo verejnom záujme.

Štát počíta s miliardovou investíciou

Niekoľkomesačné špekulácie o investícii BMW do tohto parku rozptýlili Nemci počas leta, keď informovali, že svoj nový závod postavia v maďarskom Debrecíne.

O tom, že štát neupustil ani po tomto neúspechu od plánov na výstavbu priemyselnej zóny na tomto území, svedčí to, že zámer bol zverejnený na enviroportáli.

V materiáloch je uvedené, že investície na realizáciu strategického parku sú odhadované na viac ako miliardu eur.

Začiatok stavebných prác je navrhnutý na rok 2019, pričom v parku by sa mohlo začať vyrábať v 2021.

Počítajú stále s automobilkou?

Napriek tomu, že zámer bol vypracovaný v októbri 2018, teda niekoľko mesiacov po tom, ako BMW oznámilo, že pri Košiciach svoj podnik nepostaví, vo zverejnenom materiáli sa spomína výstavba závodu na výrobu automobilov.

„Výstavba areálu investora z automobilového priemyslu bude prebiehať v dvoch fázach, pričom v prvej fáze realizácie závodu sa predpokladá s kapacitou výroby 30 vozidiel za hodinu, teda 150 000 vozidiel ročne,“ uvádza dokument. Spomína tiež potenciálne rozšírenie výroby v druhej etape na ročných 300-tisíc áut. Prácu v nových závodoch by malo nájsť 3 až 4-tisíc zamestnancov a ďalšia asi tisícka ľudí by sa mohla zamestnať v dodávateľských firmách. Na výstavbe priemyselnej zóny by malo pracovať 1 300 ľudí.

Projekt výstavby priemyselného parku môže pripomienkovať aj verejnosť do 21 dní od zverejnenia zámeru. Ten sa na stránke envirorezortu objavil 15. novembra.

Prísť by mohla Škoda

V týchto dňoch sa v súvislosti s novým priemyselným parkom na východe Slovenska začala opäť spomínať automobilka Škoda.

Tá chce stavať nový závod na východ od hranice Českej republiky.

O tom, že by teoreticky mohla prísť aj k nám, sme prvýkrát v Korzári informovali už v máji.

Podľa informácií portálu aktuality.sk o výstavbu škodováckej fabriky by mohli mať okrem Slovenska záujem aj Bulharsko či Turecko.

Výhodou v prospech investície u nás by mohli byť dobré skúsenosti skupiny Volkswagen s výrobou áut na Slovensku.

Rozhodnúť môže výhodnejšia poloha

Okrem toho môže zavážiť aj geografická poloha lokality.

„Ak by sa automobilka rozhodla pre východné Slovensko, dokáže z košického regiónu obsluhovať celú Európsku úniu spolu s Ukrajinou a Ruskom,“ uviedol pre aktuality.sk analytik Revue priemyslu Martin Jesný.

Ten sa domnieva, že východné Slovensko je vhodné pre novú automobilku aj vzhľadom na počet nezamestnaných a skladbu tunajšieho priemyslu.

„Práve v tomto regióne a priľahlom juhu stredného Slovenska sa nachádzajú okresy s najvyššou nezamestnanosťou, čiže investor by mohol nielen nájsť ľudí, ale aj čerpať najvyššiu možnú štátnu dotáciu,“ doplnil Jesný.

Naopak, v neprospech Slovenska môže zahrať neistota v podnikateľskom prostredí, neustály tlak vlády na zvyšovanie minimálnej mzdy, ako aj nedávny štrajk v bratislavskom Volkswagene.

Slabinou môže byť aj vyvažovanie rizika pri investíciách skupiny Volkswagen.

„Jednoducho investor by si mohol povedať, že nechce mať v jednom štáte kumulovaných viac aktivít, a tak by si mohol zvoliť inú lokalitu,“ dodal Jesný.

Rezort hospodárstva odmietol komentovať možný príchod českej automobilky do Košíc.

Jeho hovorca Maroš Stano však potvrdil, že ministerstvo so spoločnosťou Škoda nevedie žiadne rokovania.

Číňania sa majú rozhodnúť do konca roka

Ešte počas aprílového autosalónu v Bratislave vyjadril svoj záujem o výstavbu závodu pri Košiciach aj čínsky výrobca elektrických áut Zhi Dou.

V hre o 400-miliónovú investíciu sú okrem Slovenska ešte Rumunsko, Poľsko, Maďarsko a Slovinsko.

Svoje rozhodnutie plánuje táto automobilka oznámiť do konca roka.