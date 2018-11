Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá naša hokejová liga v Miškovci

Po incidente fanúšikov oddelili.

26. nov 2018 o 0:00 Judita Čermáková, Patrik Fotta

MIŠKOVEC. Hokejisti HC Košice majú za sebou víťaznú extraligovú premiéru na ľade nováčika Tipsport ligy DVTK Jegesmedvék Miškovec.

Hoci zverenci trénera Šimíčka nebodovali naplno, aj s víťazstvom 2:1 po samostatných nájazdoch mohli byť v konečnom účtovaní spokojní.

Na druhej strane zisk jedného bodu v súboji s druhým tímom tabuľky by za bežných okolností Miškovcu rozhodne neprekážal.

Maďari cítili šancu na prekvapenie favorita, no vedenie 1:0 udržali iba do začiatku tretej tretiny.

V predĺžení sa ani jednému z tímov skórovať nepodarilo a o triumfe oceliarov rozhodol až v šiestej sérii nájazdov kapitán Nagy.

Bartoš: Už si zvykli na ligu

Súboj 25. kola Tipsport ligy bol zaujímavý aj z toho pohľadu, že Košičania vôbec prvýkrát vo svojej histórii nastúpili na súťažný zápas na ľade Miškovca.

Z hľadiska vzdialenosti (87 km) ide o najbližšieho súpera Košíc v lige. Po rýchlostnej ceste trvá presun len niečo vyše hodiny.

„Myslím si, že Miškovec aj Budapešť sú z hľadiska cestovania pre nás veľmi prijateľní súperi. Do Budapešti to máme za tri hodiny a do Miškovca to máme najbližšie zo všetkých tímov v lige. Sme teda radi, že to nie je niekde ďaleko a nemusíme tráviť dlhé hodiny v autobuse, pretože cestovanie je pre nás z Košíc dosť náročné,“ povedal asistent trénera Peter Bartoš.

Miškovec ako aj Budapešť sa už v lige po rozpačitom úvode oťukali a oba tímy momentálne bojujú o ôsme miesto.

„Vyzerá to tak, že už si zvykli na ligu. Zo začiatku bolo vidieť, že v niektorých veciach zaostávajú, ale postupne sa zlepšujú. Rovnako by to bolo aj v našom prípade, ak by sme išli do inej ligy, tiež by to chvíľu trvalo, kým by sme sa adaptovali. Každý jeden hráč sa v ťažkých zápasoch posúva nahor. Myslím si, že sú určite prínosom pre ligu,“ uviedol Bartoš.

Zaslúžili si posun ďalej

Štadión v Miškovci, ktorý sa nachádza v širšom centre mesta, je súčasťou väčšieho komplexu, ktorý zahŕňa aj basketbalovú halu či športové múzeum.

Hneď vedľa haly sa nachádza aj vonkajšia krytá ľadová plocha.

Pre samotný klub je účasť v Tipsport lige obrovským prínosom.

„V lige sa nám veľmi páči. Je to pre nás obrovský krok vpred. V našej domácej súťaži sme boli jedným z najlepších tímov, hrali sme štyrikrát v rade finále a aj z toho pohľadu si myslím, že sme si zaslúžili, aby sme sa posunuli niekam ďalej. Môžeme vidieť, že slovenská najvyššia súťaž je omnoho lepšia a kvalitnejšia ako maďarská. Prvých dvadsať zápasov pre nás bolo mimoriadne náročných, ale postupne sa zlepšujeme a pevne verím, že budeme dosahovať aj lepšie výsledky,“ skonštatoval Ádám Nagy, riaditeľ DVTK Jegesmedvék Miškovec.