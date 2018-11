Ústavný súd je voči Rašimu nadštandardne ústretový

Sudca Mészáros odkázal Rašiho na politológov a sociológov.

28. nov 2018 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Ani vyše rok po voľbách predsedu Košického samosprávneho kraja nie je známy verdikt Ústavného súdu o volebnej sťažnosti porazeného Richarda Rašiho (Smer), ktorou sa domáha ich vyhlásenia za neplatné a uskutočnenia nových volieb.

Mal tak urobiť do 90 dní od doručenia sťažnosti. Konanie je však momentálne prerušené.

So županom Rastislavom Trnkom (nezávislý) prehral vlani v novembri vtedajší košický primátor a súčasný vicepremiér pre investície a informatizáciu o 875 hlasov.

Ústavný súd postupoval voči významnému predstaviteľovi Smeru Rašimu tak ústretovo, že nerešpektoval vlastnú ustálenú judikatúru a konal presne opačne ako v mnohých iných prípadoch.

Tvrdia to nielen štyria ústavní sudcovia, ale aj advokátka Iveta Rajtáková, ktorá pred súdom zastupuje Trnku.

Mészáros: Náležitosti nesplnil. Nepredložil dôkazy

Plénum Ústavného súdu prijalo Rašiho volebnú sťažnosť z 15. novembra 2017 na ďalšie konanie 31. januára 2018.

A to napriek tomu, že sudca spravodajca Lajos Mészáros navrhol odmietnuť sťažnosť pre nesplnenie zákonnom predpísaných náležitostí podania a nepredloženie žiadnych dôkazov o manipulácii volieb.

Argumentoval početnou judikatúrou Ústavného súdu (21 rozhodnutí), podľa ktorej musia byť v sťažnosti uvedené všetky náležitosti v stanovenej lehote na podanie (do 10 dní od volieb) – v tomto prípade do 15. novembra 2017. Ak to nespĺňali, ÚS ich odmietol aj vtedy, keď ich sťažovatelia po lehote dopĺňali.

Niektoré náležitosti chýbali aj v Rašiho pôvodnom podaní.