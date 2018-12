Obchodná akadémia v Košiciach dostala stopku. Riaditeľa to prekvapilo

Pre školy budú platiť nové pravidlá.

4. dec 2018 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Pre budúci školský rok budú platiť na stredných školách nové pravidlá.

Ako sme už informovali, môžu za to kvóty z rezortu školstva.

„Tohto roku je prvýkrát taká situácia, že ministerstvo školstva nám jednoducho stanovilo kvóty na jednotlivé odbory a my sme ich museli rozpísať na jednotlivé stredné školy,“ hovorí predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (nezávislý).

Podľa neho sa kraj snažil zohľadniť kvalitatívne aj regionálne kritériá „tak, aby sme vyšli v ústrety nie všetkým a vo všetkom, ale tak, aby kvalita stredných škôl rástla nielen v Košiciach, ale aj v celom regióne.“

Úrad kraja priznáva, že všetci nebudú spokojní.

Možno doštudujú inde

Jedinou školou, ktorá neotvorí ani jednu triedu prvého ročníka, je Obchodná akadémia Polárna v Košiciach.

„V nasledujúcom školskom roku neotvorí ani jeden zo svojich odborov. Je to jediná stredná škola v celom kraji, ktorá ide do útlmu. Nezatvára sa, všetci študenti budú môcť doštudovať, ale je to jediná škola, ktorá má nulu na všetky tri odbory,“ hovorí Trnka s tým, že odbory dokáže župa presunúť na iné školy v rámci Košíc.

Vicežupan Daniel Rusnák (KDH) vysvetlil, že ide o dôsledok kontinuálneho poklesu záujemcov o túto školu.

„Za posledných osem rokov je tam až približne o 50 percent nižší záujem. V Košiciach je v tomto segmente vzdelávania ďalšia konkurencia, napríklad Obchodná akadémia Watsonova, kde je nárast a väčší záujem o štúdium.“

Podľa župy sa snažili s vedením škôl rozprávať, každý zástupca školy bol minimálne raz na odbore školstva.

Riaditeľ nesúhlasí

Riaditeľ školy Peter Ivan označuje krok kraja za veľmi prekvapivý.