Z manželky urobil zástupkyňu, riaditeľ školy zákon neporušil

Krajský súd potvrdil rozsudok Okresného súdu Michalovce.

4. dec 2018 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE, MICHALOVCE. Krajský súd sa v pondelok dopoludnia zaoberal aj ďalším prípadom, v ktorom ako hlavný aktér figuruje Jozef Porvaz, 60-ročný riaditeľ Základnej školy na Krymskej ulici v Michalovciach.

Obvinený bol z prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa a okresný súd ho oslobodil s tým, že skutok nie je trestným činom.

Prokurátor sa odvolal.

On riaditeľ, manželka zástupkyňa

Porvaz čelil obvineniu, že za účelom vymenovania svojej manželky za svoju zástupkyňu, teda v úmysle zadovážiť jej neoprávnený prospech, vydal nový pracovný poriadok bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov a oboznámenia ostatných pedagogických zamestnancov.

Tento poriadok mal vypracovať tým spôsobom, že v ňom úmyselne vynechal ustanovenie, podľa ktorého zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami, nemožno zaradiť do vzájomnej priamej podriadenosti a nadriadenosti.

Po tom, ako bol 30. júna 2015 z dôvodu nadbytočnosti ukončený pracovný pomer s predošlou zástupkyňou, vymenoval 1. júla do tejto funkcie svoju manželku.

Podľa znenia obvinenia však Porvaz nesmel počas dvoch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto miesto iného zamestnanca.

Vinu poprel

Porvaz na súde vyhlásil, že je nevinný.

Na svoju obranu uviedol, že v školskom roku 2015/2016 sa znižoval počet tried.

Keďže bol jeden učiteľský úväzok nadbytočný, rozhodol sa, že nadbytočnou bude zástupkyňa Anna P.

Začiatkom roka 2015 bol z dôvodu zmeny legislatívy na školení v Košiciach, kde sa dozvedel, že na základe antidiskriminačného zákona môže byť zástupkyňou aj jeho manželka.

Javila sa mu ako najvhodnejší kandidát, preto sa ju rozhodol do tejto funkcie ustanoviť.

Zotrvala v nej tri dni, o tri dni ju pod tlakom odvolal.

Zmenu pracovného poriadku vysvetlil tým, že ho vypracoval na základe vzorového dokumentu a priznal, že ustanovenie o nadriadenosti a podriadenosti vypustil zámerne.

Poriadok zmenil tak, aby sa dali vedúci pracovníci obsadzovať vymenovaním. Ak by totiž platil postup cez výberové konanie a vyhral by ho niekto mimo školy, musel by niekoho zo zboru prepustiť.

Porvaz dodal, že nový pracovný poriadok doručil manželke ako predsedníčke odborov a oboznámil s ním pedagogickú radu, ktorá ho podpísala.

Listinné dôkazy

Súd v rámci dokazovania vypočul množstvo svedkov, od odstúpivšej zástupkyne cez manželku obvineného až po časť učiteľského zboru.