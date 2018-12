Nový primátor Košíc našiel prázdne kancelárie, známe tváre sú preč

Vedenie odišlo skôr.

14. dec 2018 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. V pondelok sa oficiálne ujal funkcie primátora Jaroslav Polaček (nezávislý).

Po príchode na magistrát tam však podľa vlastných slov nenašiel vedúcich zamestnancov magistrátu a kancelárie primátora.

„Mojimi rukami neodchádza nikto, pretože - poviem to tak žartovne - ja som tento týždeň prebral úrad a sú tam prázdne trakty. Teda bývalí zamestnanci sa sami s bývalým vedením dohodli. A podľa mojich informácií majú už podpísané, či už dohody alebo presne akou formou, to neviem. Nemal som ešte čas sa oboznámiť so spôsobom ich odchodu. Ale na chodbách nie je nik,“ povedal Korzáru v stredu nový primátor Košíc.

Hovorkyňu nestretol, Marko odchádza

Napríklad riaditeľ komunikačného referátu magistrátu Jozef Marko z magistrátu odchádza do spoločnosti LESmedium v Považskej Bystrici.

Prečítajte si tiež: Nový košický primátor sľúbil návrat trolejbusov aj protikorupčný audit

Lesníckej publicistike sa tam bude venovať od nového roku.

„Po ôsmich rokoch odchádzam z Magistrátu mesta Košice. Boli to najťažšie, ale zároveň najužitočnejšie roky môjho pracovného života, pretože mi pomohli pochopiť samého seba a prijať sa takého, aký som,“ komentuje Marko.

Zatiaľ ešte neodišla hovorkyňa radnice Linda Šnajdárová.

„Neviem, ešte som ju nestretol,“ priznáva Polaček.

Aj Petruš skončil, ako presne, ešte nevie

Na otázku o ďalších exponovaných zamestnancoch magistrátu primátor hovorí:

Prečítajte si tiež: Košický župan Trnka prijal košického primátora Polačeka

„Nie sú tam, ja však neviem, akým spôsobom a ku ktorému dňu končia, ale už tam nie sú a ani ich nestretnem, ani Jenčuš, ani Petruš, ani Lazúr, ani Marko.“

Marko potvrdil, že ani dlhoročný vedúci kancelárie primátora Košíc Martin Petruš už nie je zamestnancom mesta.

Rovnako by to malo platiť aj v prípade asistenta primátora Radoslava Jenčuša a riaditeľa magistrátu Pavla Lazúra.