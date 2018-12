Lokomotíva zostáva v druhej lige, do klubu vstúpi zahraničný investor

Možnosť pokračovať v súťaži potvrdil aj Slovenský futbalový zväz.

13. dec 2018 o 19:15 (aktualizované 13. dec 2018 o 19:24) Daniel Dedina

KOŠICE. Definitívny obrat je na svete, Lokomotíva Košice bude pokračovať v druhej futbalovej lige!

A to aj napriek tomu, že súčasný majiteľ klubu Peter Daduľák sa minulý týždeň rozhodol pre nedostatok financií odhlásiť A mužstvo zo súťaže.

Pôvodne malo pokračovať ďalej len piatoligové béčko a mládežnícke tímy.

Odhlásenie zo súťaže vzali späť

Napokon je všetko inak.

„Došlo k prevzatiu odhlásenia mužstva z druhej ligy, Lokomotíva v nej bude pokračovať,“ potvrdil v stredu pre Korzár horúcu aktualitu športový riaditeľ košického klubu Róbert Jano st.

Prečítajte si tiež: Odhlásenie Lokomotívy Košice z 2. ligy ešte nemusí byť definitívne

Napriek tomu, že v uplynulých dňoch silneli špekulácie o tom, že v Lokomotíve možno prehodnotia svoj postoj, konečné rozhodnutie mnohých prekvapí.

Známy je aj dôvod tohto kroku.

„Dôjde k prevodu akcií na zahraničného investora,“ uviedol v krátkosti Jano s tým, že bližšie informácie budú predstavené na januárovej tlačovej konferencii.

Prítomný na nej by mal byť aj on, pretože hoci pôvodne avizoval svoj koniec v Lokomotíve, z poverenia nového majiteľa bude vo funkcii športového riaditeľa klubu pokračovať.

Zväz stiahnutie rozhodnutia klubu akceptuje

Ešte pred vyrieknutím definitívneho verdiktu sme sa zaujímali, či je vôbec možné, aby Lokomotíva korigovala svoje pôvodné odhlásenie z druhej ligy, o ktorom už predstavitelia klubu upovedomili aj Slovenský futbalový zväz.

„Áno, je to možné. Odhlásenie klubu musí potvrdiť Komisia pre riadenie II. ligy, ktorá má najbližšie zasadnutie až v januári. Ak medzitým klub svoje rozhodnutie stiahne, je to akceptovateľné, čo tiež musí potvrdiť komisia,“ stojí v stanovisku, ktoré nám zaslali zo SFZ.

Uvádza sa v ňom aj to, že oddelenie riadenia súťaží komunikuje na dennej báze s predstaviteľmi Lokomotívy.

Ak by sa po jeseni predposledný tím druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže rozhodol ďalej v nej nepokračovať, sankcie by preň boli devastačné.

Seniorské družstvo Lokomotívy Košice by v nasledujúcej sezóne bolo zaradené do najnižšej súťaže a o úroveň nižšie by sa s veľkou pravdepodobnosťou prepadli aj všetky mládežnícke kategórie.

V tejto chvíli je však už bezpredmetné nad tým uvažovať...

Za týždeň sa udialo viac než za rok a pol

Informáciu o pokračovaní mužstva v druhej lige potvrdil na oficiálnom klubovom webe aj majiteľ a prezident Lokomotívy Košice Peter Daduľák.

„Za posledný týždeň sa toho udialo viac ako za ostatný rok a pol. Je to paradox, že človek odhlási mužstvo zo súťaže a zrazu prichádzajú ponuky. Prišla nám veľmi zaujímavá ponuka na prebratie celého futbalového klubu, do akciovej spoločnosti vstúpi nový strategický partner. Ide o partnera, ktorý sa vyzná vo futbalovom prostredí, nie je to žiadny nováčik,“ uviedol Daduľák pre fclokomotiva.sk.

Zároveň zdôraznil, že o budúcnosť klubu sa neobáva, pretože by mala zahŕňať progres, hoci momentálnou prioritou je záchrana v druhej lige.

Daduľák si mimoriadne cení aj iniciatívu fanúšikov, ktorí v čase nejasnej budúcnosti klubu založili na jeho podporu transparentný účet, kde sa vyzbieralo už vyše 3 tisíc eur.