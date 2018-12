Europoslanec o podvodoch v agrosektore: Chceme pokračovať v práci Jána Kuciaka

Je to až neuveriteľné, vyhlásil Zdechovský.

18. dec 2018 o 16:22 (aktualizované 18. dec 2018 o 17:47) Judita Čermáková, TASR

KOŠICE. Poslanci Európskeho parlamentu z Výboru na kontrolu rozpočtu (CONT) prišli na východné Slovensko, aby preverili podvody v agrosektore, o ktorých písal aj zavraždený novinár Ján Kuciak.

Farmári z východného aj južného Slovenska z Iniciatívy poľnohospodárov v utorok v Gyňove pri Košiciach a v pondelok v Sobranciach informovali europoslancov o nekalých praktikách, o podozreniach z podvodov, prípadoch korupčného správania a netransparentnom konaní Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Na stroje umiestnili transparenty

Farmári v utorok svoju nespokojnosť vyjadrili heslami umiestnenými na približne 60 poľnohospodárskych strojoch rozmiestnených v poli pri ceste z Košíc do Gyňova.



Farmári európskych poslancov informovali o konkrétnych prípadoch, keď podľa ich mienky došlo ku korupcii a podvodom, k porušeniam zákonov zo strany PPA, ktorá podľa nich nerešpektuje ani rozhodnutia súdov.

Ako uviedol farmár z Gyňova František Oravec, problémom je, ak napríklad kapitálovo silná finančná skupina podnikajúca cez svoju „eseročku“ v agrosektore podá žiadosť o dotácie na rovnaké pozemky ako malý farmár a dotácie sa nikomu nevyplatia.

PPA neskúma, či majú žiadatelia reálny právny vzťah k pozemkom a odkáže ich, nech si to vybavia v občianskoprávnom konaní na súde.

Silná firma si môže dovoliť čakať niekoľko rokov, kým malý alebo stredný farmár neskrachuje, pretože on bez dotácií nevie existovať.

Poukázali na neoprávnené poberanie dotácií

Farmári poukázali aj na to, že najmä veľké firmy poberajú dotácie neoprávnene.

Kritizovali, že sa od roku 2008 nerobí pozemková úprava - sceľovanie pozemkov, že nefunguje register pozemkov a nájomných zmlúv, do ktorého majú dávať informácie jednotliví užívatelia, no veľkí nájomcovia to nerobia, pretože za to nie je nijaká sankcia.

Uviedli celý rad ďalších problémov, ktoré existenčne ohrozujú najmä stredných a malých farmárov.

Ako uviedli, na Slovensku je okolo 1 500 veľkých agrofiriem, no až 17 000 malých a stredných farmárov, ktorí živia seba a svoje rodiny obrábaním pôdy.

Chcú pokračovať v práci Jána Kuciaka

„V kontrolnom výbore sa venujeme tým najväčším podvodom. Snažíme sa overiť si ich osobne priamo v krajine a regióne, kde sa dejú. Smrť Jána Kuciaka a jeho partnerky dodnes veľmi rezonuje. My chceme systematicky pokračovať v jeho práci,“ povedal v utorok po skončení niekoľkohodinového rokovania s farmármi poslanec Európskeho parlamentu a člen kontrolného výboru Tomáš Zdechovský.

Dodal, že chcú preveriť všetky prípady, vrátane tých, o ktorých písal Ján Kuciak.

Podotkol, že to, čo počuli, je pre nich až neuveriteľné.



„Musí existovať niekto, kto toto zastaví. Nie je predsa možné, že ak má niekto súdne rozhodnutie, aby sa nevykonalo. Z toho treba u konkrétnych ľudí, ktorí zadržiavajú platby, alebo sa snažia o podvody, vyvodiť konkrétnu zodpovednosť. Na stredajšom stretnutí s generálnym prokurátorom, ministerkou Matečnou a v budúcnosti aj s pánom premiérom si musíme vysvetliť, že týmto spôsobom európske dotácie nebudú fungovať,“ povedal v utorok Zdechovský.

Nechápe, že keď to funguje v 27 krajinách únie, prečo to nemôže fungovať na Slovensku.

Opatrenia vlády sú nedostatočné

Zdechovský označil za nedostatočné doterajšie opatrenia zo strany vlády.

Tieto opatrenia musia byť podľa neho systémové, musia sa podstatne viac sprísniť a byť vymožiteľné.

„V stredu pani ministerke prednesieme naše osemmesačné poznatky a poznatky získané od OLAF, Európskeho účtovného dvora, ktoré môžu byť prínosné aj pre slovenskú vládu ako spätná väzba," dodal.



„Je pre nás kľúčové, aby sa tieto veci začali riešiť. Ak tu budú pokračovať podvody, tak sa nechcite dostať do situácie, že Európska únia bude musieť konať,“ povedal Zdechovský.

Doplnil, že Slovensko má dosť priestoru, aby to prešetrilo, vyriešilo a urobilo nápravu, pričom by sa to malo stať v priebehu niekoľkých mesiacov.



„Bolo to veľmi zaujímavé stretnutie. Niektoré veci sa pohli, ale idú veľmi pomaly. Ja tiež z jedného zorného uhla vidím, že Pôdohospodárska platobná agentúra je ten gordický uzol, ktorý treba pretnúť, ale je to v rukách pani ministerky a vlády. Máme veľa otázok a očakávame odpovede od pána generálneho prokurátora, i generálneho riaditeľa PPA. Pôdohospodárska platobná agentúra si musí uvedomiť, že je platená vyslovene z bruselských peňazí, zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a mala by sa správať ako nezávislý orgán, aj keď je riadená ministerstvom pôdohospodárstva, pretože môže stratiť licenciu, môžu jej byť pozastavené finančné prostriedky a zanikne, lebo bez týchto peňazí nemôže fungovať,“ povedala europoslankyňa Monika Smolková.

Rozsiahlejší problém, ako sa čakalo

Ako povedal v utorok europoslanec Ivan Štefanec, europoslanci sa dozvedeli omnoho viac, ako vedeli doposiaľ a boli to dva veľmi užitočné dni.

Ten problém je podľa neho oveľa rozsiahlejší, než ktokoľvek čakal.

„Treba, aby PPA a ministerstvo začali konečne rešpektovať zákon a rozhodnutia súdov. Problémom je, že malí farmári sa nemôžu dostať k európskej podpore, na ktorú majú zo zákona nárok a sú často perzekvovaní. Tento stav treba čo najskôr odstrániť,“ uviedol Štefanec.

Vidí, že treba urobiť legislatívne zmeny nielen na národnej, ale aj európskej úrovni.

Podľa jeho mienky treba urobiť aj zásadnú rekonštrukciu PPA.

Reakcia Matečnej Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) sa v pondelok vyjadrila, že nevidí dôvod na kontrolu využívania agrodotácií z europarlamentu a niet sa čoho obávať. "Tá kontrola poslancov z Európskeho parlamentu, ani neviem, čo chcú kontrolovať. Pretože, ak si pozrieme problém štyroch žiadateľov na východe republiky, tí majú majetkovo-právny problém k pozemkom v prenájme, to nie je problém, ktorý rieši Pôdohospodárska platobná agentúra ani ministerstvo pôdohospodárstva. To je problém, ktorý patrí do gescie polície, prokuratúry a súdov," uviedla Matečná. Záverečná správa výboru CONT z návštevy Slovenska má byť zverejnená približne o mesiac. (tasr)