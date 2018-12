EEI chce robiť parkovanie v Košiciach aj ďalej. Ustúpiť nemieni

Odkazuje, že mesto jej nabilo na vymáhanie škody.

19. dec 2018 o 11:38 Peter Jabrik

KOŠICE. Nové vedenie mesta Košice na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý) zverejnilo v utorok vyhlásenie ku kauze parkovacej firmy EEI.

Vyzvalo, aby držitelia parkovacích kariet venovali rozhodovaniu o ponuke EEI na ich predĺženie „mimoriadnu pozornosť“.

Keďže podľa samosprávy je vydávanie kariet firmou aj na rok 2019 v rozpore so všeobecne záväzným nariadením mesta (VZN) č. 157 o spoplatnenom parkovaní, dá sa to vnímať aj ako nepriama výzva, aby si motoristi karty od EEI už nekupovali.

Podľa v septembri prijatej zmeny VZN bude totiž mesto od 1. januára 2019 výlučným prevádzkovateľom plateného parkovania.

Firma: Mesto ignoruje súdom uložené povinnosti

EEI v stredajšej reakcii pre Korzár uviedla, že predstavitelia mesta týmto vyhlásením „ignorujú súdom uložené povinnosti a snažia sa mariť toto rozhodnutie“.

Firma naráža na vykonateľné neodkladné opatrenie, vydané Okresným súdom Bratislava I.

Návrhom na jeho vydanie reagovala EEI práve aj na zmenu VZN.

Súd uložil mestu podľa súčasného prevádzkovateľa parkovacieho systému jednoznačnú povinnosť, aby sa „zdržalo akéhokoľvek konania, ktoré by EEI znemožnilo alebo sťažilo plnenie zmluvných povinností a uplatňovanie práv podľa uzatvorenej nájomnej zmluvy“.

Ide hlavne o také činnosti, ktoré by EEI zabránili alebo sťažili prevádzkovanie verejných platených parkovísk a výber parkovaného na území mesta, a to až do času skončenia trvania nájomnej zmluvy (v roku 2022) alebo do právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktoré by konštatovalo neplatnosť nájomnej zmluvy (mesto ju za takú považuje).

„Upozorňujeme, že jednostranné a účelové prijímanie všeobecne záväzných nariadení zo strany mesta žiadnym spôsobom neznižuje vykonateľnosť povinností, uložených zo strany súdu mestu,“ uvádza tiež firma v reakcii.