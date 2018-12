Trnka o úrade košickej župy: Veľa ľudí tu nerobí nič

Za najväčší problém považuje odlievanie peňazí zo školstva.

27. dec 2018 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. „Nikto si nevie predstaviť, čo všetko to obnáša, kým nepríde do takej pozície,“ vyhlásil predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (nezávislý) pri bilancovaní roka vo funkcii.

Za základné oblasti, ktorým sa začal intenzívne venovať po nástupe do úradu, označil stav dopravnej infraštruktúry, zdravotníctvo a nezamestnanosť.

Lacnejšie opravy ciest, rozbehnutie Krajskej futbalovej ligy či odmeny sociálnym pracovníkom považuje za pozitívne výsledky svojho mandátu.

Neúspechom nazýva nezvládnutú komunikáciu v oblasti školstva ako pri výmene riaditeľov, tak najmä pri znižovaní počtu prvákov na stredných školách v kraji.

„Najväčšie poznanie je to, že pred nástupom do funkcie si dávate nejaké ciele a míľniky a po nástupe zistíte, že 90 percent času musíte venovať úplne iným veciam, ktoré nemôžete obísť, preskočiť či ignorovať. Na to, čo ste reálne chceli robiť, vám ostane 10 percent,“ vysvetľuje po roku vo funkcii župan Trnka.

Naráža na odpor úradníkov

Postupne sa však podľa neho tento pomer mení.

V župných voľbách vyhral nad exprimátorom Richardom Rašim (Smer) s heslom, že chce „Rozhýbať náš kraj“. Po roku priznáva, že na Úrade KSK narazil na limity.

„Čo nebolo zvládnuté, to je rozhýbanie samotného Úradu Košického samosprávneho kraja, čakal som, že to pôjde jednoduchšie. Toto vnímam tiež ako istú brzdu vo viacerých oblastiach a tým, že to nejde tak, ako by malo, všetky veci sa kopia u riaditeľa, u mňa, na právnom a veľa vecí sa rieši v časovom strese. Niekedy potom nevyjde čas dohodnúť stratégiu na komunikovanie niektorých rozhodnutí, takže to sú prepojené nádoby.“

Problémom Úradu KSK je podľa neho nastavenie dlhoročných úradníkov.

„Napriek tomu, že som politicky aj názorovo niekde inde, ako bolo predchádzajúce vedenie, myslel som, že flexibilita a pracovné nasadenie tu na úrade bude o dosť vyššie, ako som našiel u niektorých zamestnancov. A tiež som bol prekvapený z miery a veľkej dávky odporu, ktorú kladú niektorí pracovníci. Najskôr som myslel, že je to naschvál. Teraz som presvedčený, že je to do veľkej miery tým, ako to dlhodobo (ne)fungovalo. Veľa ľudí tu jednoducho je a nerobia nič.“

Personálne problémy

Župný úrad má približne 200 úradníkov. Trnka vysvetľuje, že s niektorými z nich sa nevie dohodnúť.