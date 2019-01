V Košiciach natočili brutálne bitky dievčat. Majú byť organizované

Priamo na ulici padali kopance a údery.

6. jan 2019 o 12:30 (aktualizované 6. jan 2019 o 16:03) Michal Lendel

KOŠICE. Sociálnymi sieťami sa šíri šokujúce video, ktoré zachytáva brutálne bitky dievčat vo veku asi 12 až 15 rokov priamo na ulici.

Na kopance do chrbta protivníčky ležiacej na zemi alebo údery päsťami hlavy sa vo videu prizerá a povzbudzuje k ešte väčšej agresivite aktérok asi stovka divákov v podobnom veku.

Násilie sa odohráva neďaleko košického Auparku, za budovou bývalého Horizontu v centre Košíc.

Podľa informácií zo sociálnych sietí malo ísť dokonca o organizovaný turnaj so vstupným.

Upozornenie: Video obsahuje násilie a vulgarizmy.

Načítavám video...

Polícia začala konať

Prípad už preveruje aj polícia, ktorá sa o ňom dozvedela v nedeľu predpoludním počas monitorovania sociálnych sietí.

Podľa košickej policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej videozáznam zachytáva protiprávne konanie doposiaľ nestotožnených osôb.

„Ihneď po jeho vyhodnotení začal vo veci konať príslušný útvar Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý nateraz vec preveruje ako podozrenie z trestného činu výtržníctva,“ uviedla Ivanová.

Dodala, že nie je vylúčené, že po vyhodnotení všetkých dôkazových materiálov a vykonaní všetkých úkonov smerujúcich k zisteniu totožnosti osôb zachytených na videozázname, dôjde v tomto prípade k zmene právnej kvalifikácie.

„Polícia dôrazne odsudzuje takéto konanie osôb a v takýchto prípadoch okamžite koná a aj bude konať, a to aj v prípade, ak sa ďalším vyšetrovaním preukáže, že účastníkmi sú mladistvé osoby.“

Odborníčka: Deti si takto liečia osamelosť

Detská psychologička hodnotí správanie mládežníkov vo videu ako antisociálne. Podľa nej môže mať viacero príčin.

„V období puberty má človek silnú potrebu zapadnúť do kolektívu. Ak niektorým deťom chýba pocit prijatia do partie rovesníkov, alebo aj v rodine, môže si to nahrádzať takýmto extrémnym spôsobom. Dievčatá sa mohli do bitky zapojiť, pretože sa týmto spôsobom dostanú do pozornosti okolia. Ich rovesníci, v tomto prípade asi hlavne chlapci, si ich natáčajú na videá, povzbudzujú pri bitke, alebo sa o nich rozprávajú,“ vysvetlila na úvod odborníčka.

Tá sa domnieva, že týmto spôsobom si deti liečia vlastnú osamelosť.

Na druhej strane tu podľa nej zohrávajú výraznú úlohu aj sociálne siete, ktoré zvyšujú toleranciu voči násiliu.

„Žijeme v dobe, ktorú výrazným spôsobom ovplyvňujú sociálne siete. Vysvetľovaniu, čo je dobré a čo už nie, venujeme na školách dostatok času, pomôcť v tom by mali však aj rodičia.“

Rodičia mohli a nemuseli zlyhať

Psychologička sa domnieva, že v tomto prípade nemuseli zlyhať rodičia, hoci podiel v tom podľa nej určite majú.

„Možno je to málo času venovaných týmto deťom zo strany rodiny, no ako som už naznačila, človek je v tomto kritickom období veľmi ovplyvniteľný, a preto tu môže zohrať zásadnejšiu úlohu zlá partia. Každopádne rodič by mal svoje dieťa správne usmerniť,“ povedala.

Podľa nej starostlivý rodič by mal prísť u svojho dieťaťa na niečo také skôr, ako k tomu dôjde.

„Ak je však už neskoro, mal by rodič dieťa vypočuť a vysvetliť, že takéto správanie nie je v našej spoločnosti tolerovateľné, keďže ide aj o prehrešok voči zákonu. Rodič by mal so svojím dieťaťom tráviť hlavne čas a postupne odhaľovať, čo za tým bolo, poprípade vyhľadať aj pomoc odborníka,“ doplnila.

Prevenciou voči správaniu z nahrávky sú podľa psychologičky zdravé zážitky detí či už doma alebo v kolektívoch.