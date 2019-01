Bratia Paškovci sa opäť posadia na lavicu obžalovaných

Okresný súd určil termín pojednávania v kauze brutálnej bitky z roku 2015.

11. jan 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Bratia Paškovci, ktorí sú stíhaní v kauze bitky na košickej Hlavnej ulici z októbra 2015, sa opäť posadia na lavicu obžalovaných.

Ako sme sa z dobre informovaného zdroja dozvedeli a hovorkyňa košických súdov nám to potvrdila, Okresnému súdu Košice I už nič nebráni vypísať termín hlavného pojednávania.

K dispozícii má dokument, ktorý potreboval k naplneniu pokynov krajského súdu.

Kopance a údery

Martin, Maroš a Branislav Paškovci sú trestne stíhaní pre incident, ktorý sa stal oproti dnes už bývalému obchodnému domu Tesco na Hlavnej ulici.

K potýčke medzi bratmi a štvoricou Košičanov došlo okolo 03.30 h.

Prečítajte si tiež: Paškovci sa po oslave pobili v centre Košíc. Skončili v cele

Bitku, ktorej údajne predchádzalo slovné obťažovanie mladej ženy Zuzany K. zo strany jedného z bratov, zachytil videozáznam.

Podľa neho priateľ ženy Ján Ž. odsotil muža, po čom sa stal objektom bitky od všetkých troch bratov.

Silné údery a kopanec dostala aj mladá žena, ktorá sa im v tom snažila zabrániť.

Podľa znaleckých posudkov utrpela Zuzana zranenie, ktoré si vyžiadalo liečenie s „péenkou" do ôsmich týždňov, čo je už ťažkou ujmou na zdraví.

Ostatní poškodení utrpeli menej závažné zranenia.

video //www.sme.sk/vp/32727/

Peňažný trest a podmienky

Okresný súd po rozsiahlom dokazovaní v novembri 2017 uznal Paškovcov za vinných, no nie v takom rozsahu, ako žiadala prokuratúra.

Prečítajte si tiež: Bratov Paškovcov odsúdili za brutálnu bitku v centre Košíc

Martinovi vymeral za prečin výtržníctva peňažný trest 500 eur, v prípade marenia tri mesiace väzenia.

Maroša a Branislava uznal za vinných z prečinov výtržníctva a ublíženia na zdraví, za čo im vymeral šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok.

Poškodeným súd priznal náhradu škody, ktorú každý z obžalovaných zaplatí podľa toho, komu ju svojím konaním spôsobil.

Obžalovaní aj prokurátor sa voči verdiktu odvolali.

video //www.sme.sk/vp/36306/

Rozhodli neverejne

Prípadom sa odvolací senát vlani v máji nezaoberal na verejnom zasadnutí, ale na neverejnom.

„Podľa Trestného poriadku aj na neverejnom zasadnutí môže odvolací súd urobiť rozhodnutie, ak je zrejmé, že chybu nemožno odstrániť na verejnom zasadnutí," informovala nás vtedy o dôvodoch takého postupu Pančurová.

Kraj rozhodol uznesením o odvolaní obžalovaných a prokurátora tak, že napadnutý rozsudok v celom rozsahu zrušil a vec vrátil Okresnému súdu Košice I, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol.

„Odvolací súd dospel k záveru, že nebol dostatočne zistený skutkový stav, pokiaľ ide o spôsobený následok konaním obžalovaných. Preto bude po zrušení veci úlohou Okresného súdu Košice I vykonať ďalšie potrebné dokazovanie a dôsledne sa zaoberať žalovanou právnou kvalifikáciou vo vzťahu k spôsobenému následku v jeho komplexnosti," upresnila Pančurová dôvody vrátenia veci prvostupňovému súdu.

Posudok je hotový

Skôr, než okresný sudca určil prvý termín pojednávania po vrátení veci, pribral do konania znalca z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria a sexuológia. Poslal mu celý vyšetrovací spis a požiadal o vypracovanie znaleckého posudku. Práce na ňom znalec ukončil koncom minulého roka.

„Môžem potvrdiť, že do konania pribraný znalec posudok dokončil a ten bol súdu doručený 3. januára 2019. Nepovažujem za korektné informovať verejnosť o zisteniach znalca ešte pred hlavným pojednávaním," dozvedeli sme sme sa od hovorkyne košických súdov.

Nám sa podarilo zistiť aspoň to, že znalec mal za úlohu vypracovať posudok v súvislosti so zraneniami Zuzany (kopancov do chrbta) a z nich vyplývajúcich následkov na jej zdravotný stav.

„Vo veci bol vytýčený termín hlavného pojednávania na 13. februára," dodala Pančurová.

V prípade uznania viny Paškovcom stále hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov, Martinovi Paškovi trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.