Dudáš verí, že Košice nie sú v hernej kríze

Šimíčkovi chýba u jeho zverencov viac bojovnosti, obetavosti a najmä srdca.

12. jan 2019 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice prehrali v Tipsport lige už tretí zápas v rade, keď na domácom ľade nestačili na maďarský tím MAC Budapešť 4:5 po samostatných nájazdoch.

Oceliari síce dokázali 12 sekúnd pred koncom vyrovnať, keď odvolali brankára no v predĺžení nevyužili presilovú hru štyria na troch a v samostatných nájazdoch boli šťastnejší hosťujúci hráči.

Košičania boli napokon radi aj za zisk jedného bodu.

„Dokázali sme vyrovnať v posledných sekundách, takže určite sme radi aj za jeden bod. V tretej tretine sme súperovi darovali po zbytočných fauloch presilovku piatich proti trom. Našťastie sme to ubránili a potom sme im dali gól. Bohužiaľ sme nedokázali udržať dlhšie vedenie v náš prospech a súper dvoma gólmi otočil zápas,“ povedal strelec tretieho košického gólu Šimon Petráš.

O súperovi vedeli pred zápasom všetko

Pri hre bez brankára v záverečných sekundách riadnej hracej doby takmer oceliari inkasovali gól, no z následného protiútoku dokázali vyrovnať.

„V poslednej chvíli to tam zachránil Ignatushkin. Potom sa podarilo Paťovi Lušňákovi vyrovnať pár sekúnd pred koncom a môžeme byť vďační za bod. Nám sa podarilo dvakrát vyhrať u nich doma im zase u nás, ťažko povedať čím to je. Budeme sa snažiť ďalší zápas s nimi vyhrať,“ uviedol Petráš.

V druhej tretine poslal Košičanov do vedenia 2:1 obranca Martin Dudáš, ktorý sa presadil po prihrávke Nagya.

„Vedeli sme o Budapešti pred zápasom všetko, ale je to skôr od prístupu každého jedného hráča. Hrajú síce taký hurá hokej, ktorý sa ťažko číta, ale vedeli sme, že dávajú góly z protiútokov. Na to sa nemôže nikto vyhovárať, bolo to čisto iba o našej zodpovednosti. Pracujeme na tom, aby sme sa opäť zodvihli. Makáme na tréningu a ja pevne verím, že toto nie je žiadna kríza. Mali sme len tri horšie výsledky po sebe,“ skonštatoval Dudáš.

Niektorí podávajú podpriemerné výkony

Tréner oceliarov Roman Šimíček nebol po zápase spokojný s hrou niektorých svojich zverencov.

„Náš výkon nebol dobrý. Hráčov sme upozorňovali na to, že nás čaká nepríjemný súper, ktorý chodí do rýchlych protiútokov. Po našich chybách sme ale dostali vždy gól, ktorý nás zrazil dolu. Hráči, ktorí sú tu od toho, aby podávali nadštandardný výkon často nezahrajú ani priemerne a to je samozrejme zlé,“ povedal Šimíček.

Český lodivod jasne pomenoval faktory, ktorých je v hre košického tímu nedostatok.

„My sa neustále presvedčujeme o tom, že chlapci, ktorí nie sú v pozícii lídrov do toho dávajú viac srdca a práve to viacerým často chýba. Budapešť nám to ukázala, hrala obetavo, bojovne a s nadšením. U nás tieto veci chýbajú a s tým musíme v blízkej dobe niečo urobiť, pretože tak to ďalej nejde.“