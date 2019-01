Firma EEI: Peniaze za parkovacie karty má vracať mesto Košice

Primátor: E-mail spoločnosti nás nepríjemne prekvapil.

14. jan 2019 o 18:56 Peter Jabrik

KOŠICE. Parkovacia firma EEI sa pustila do ofenzívy voči mestu Košice.

Držiteľom rezidentských a abonentských kariet rozposlala e-maily.

Vyjadrila v nich poľutovanie nad tým, že „novozvolené vedenie mesta Košice Vás podrobilo parkovacím pravidlám, ktorých vydanie nielenže porušuje vykonateľné neodkladné opatrenie súdu, ale ktoré z veľkej časti nemajú právnu oporu ani vo VZN, na ktoré sa mesto Košice samo odvoláva“.

EEI: Naše karty sú platné

Ako je známe, primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) informoval, že si musia obyvatelia vybaviť nové parkovacie karty od mesta, ktoré je od 1. januára 2019 prevádzkovateľom parkovacieho systému podľa účinného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 157 o platenom parkovaní.

Pôvodné a už neplatné karty od EEI majú vrátiť firme a tá im je podľa neho v zmysle VZN povinná vrátiť alikvotnú čiastku nespotrebovaného parkovného z predčasne neplatnej karty.

Firma v e-maile držiteľom kariet tvrdí pravý opak. Argumentuje § 8 VZN, na ktorý sa podľa nej odvoláva aj mesto.

„Uvedený paragraf definuje, že držiteľ parkovacej karty môže požiadať prevádzkovateľa o zrušenie platnosti parkovacej karty, a to ku konkrétnemu termínu. To znamená, že v súlade s týmto VZN musí byť žiadosť podaná a uplatnená voči samotnému mestu Košice!“

Firma sa opiera o vyhlásenia mesta, že sa samo považuje za prevádzkovateľa. Zdôraznila, že peniaze má vracať prevádzkovateľ bez ohľadu na to, kto parkovacie karty vydal.

Podľa EEI nemá oporu vo VZN ani tvrdenie mesta, že by boli ňou vlani vydané karty už neplatné.

Považuje sa za prevádzkovateľa, ale peniaze nechce vracať

EEI viackrát verejne vyhlásila, že sa aj po 1. januári 2019 považuje za prevádzkovateľa parkovacieho systému v Košiciach.

V súlade s jej vlastným tvrdením by teda mala v zmysle VZN vracať ako prevádzkovateľ peniaze za karty tým, ktorí o to požiadali. Nerobí to, čím ho porušuje.

Neakceptovala ani výzvy mesta, aby v súlade s VZN, podľa ktorého je prevádzkovateľom už mesto, prestala vydávať parkovacie karty, vypla parkomaty a znefunkčnila rampy na závorových parkoviskách.

Firma neustále opakuje, že podľa vykonateľného neodkladného opatrenia Okresného súdu Bratislava I nemá momentálne mesto právo prevádzkovať parkovací systém a vyberať parkovné, keďže tieto práva musí až do právoplatného rozhodnutia o platnosti alebo neplatnosti nájomnej zmluvy naďalej vykonávať EEI.

Zdôrazňovala, že sa nenechá zo strany mesta dotlačiť k tomu, aby konala „protizákonne a v rozpore so zmluvou“.

Ide o nájomnú zmluvu z roku 2012, uzavretú na 10 rokov, ktorú mesto považuje za neplatnú, lebo bola okrem iného uzavretá v rozpore s vtedy účinným cestným zákonom. Ten neumožňoval samosprávam zveriť parkovanie súkromnej firme.

Polaček pred pár dňami upozornil, že „VZN je normatívny správny akt, požívajúci prezumpciu správnosti do času jeho zrušenia k tomu zmocneným orgánom. Sú ním povinní riadiť sa všetci jeho adresáti až do jeho zrušenia samotným mestským zastupiteľstvom, ktoré VZN prijalo, alebo až do jeho zrušenia správnym súdom alebo Ústavným súdom SR“.

Podľa primátora v súčasnosti nejestvuje žiadne rozhodnutie kompetentného orgánu verejnej moci, ktoré by malo zrušiť VZN č. 157.



Ani EEI doteraz priamo neuviedla, že odmieta rešpektovať VZN.

Iba to, že podľa nej je jeho schválená novelizácia vlani v septembri v rozpore s neodkladným opatrením súdu.