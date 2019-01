Traja mladíci, ktorí prepadli poštárku, na súd chodiť nemuseli

Vinu priznali a oľutovali, dostali podmienečné tresty.

20. jan 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Okresný súd Košice-okolie sa zaoberal prípadom zločinu lúpeže. Obvineniu čelili dvaja Košičania a jeden mladík z Hanisky.

Anton E. (19), Filip M. (19) a Erik M. (20) sa vlani začiatkom roka pokúsili prepadnúť poštárku.

Zámer im napokon nevyšiel a aj to bol možno dôvod, že na pár rokov neskončili za mrežami.

Maskovali sa kuklami

K pokusu o lúpež došlo v polovici januára v obci Valaliky. Akciu mali páchatelia dokonale naplánovanú.

Deň pred lúpežou si v autobazári v Košickej Novej Vsi prenajali dodávku Citroën Jumper a Anton na Terase ukradol z Fordu Sierra tabuľku s evidenčným číslom.

V deň D ju na dodávku namontovali a presunuli sa do obce Valaliky. Za volantom sedel Filip.

Keď po chvíli jazdenia ulicami zbadali na Abovskej ulici poštárku, Anton a Erik si natiahli na tvár lyžiarske kukly. Filip zastal pri poštárke a vtedy Anton vyskočil z nákladného priestoru.

Erike H. stiahol čiapku, ktorú mala na hlave, až na tvár. Potom ju sotil tak, že spolu so svojím bicyklom spadla do násypu. Tam si z tváre stiahla čiapku a to útočníkov vystrašilo. Od ďalšieho útoku upustili, nasadli do auta a zmizli.

Za obcou Valaliky opäť tabuľku vymenili, Erika zaviezli do Hanisky a Filip s Antonom šli auto vrátiť do autobazára. Tam ich zadržali policajti.

Priznali sa a oľutovali

Hneď na začiatku vyšetrovania sa mladíci k činu priznali.